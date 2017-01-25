Третий за неделю инцидент, связанный с применением «Цефтриаксона» и «Лидокаина» стал поводом для обсуждения в Байнете.

Напомним, 16 января после инъекции препарата в Молодеченском районе умерла 31-летняя женщина.

20 января 11-летний житель Борисова попал в реанимацию после инъекции цефтриаксона российского производства и белорусского лидокаина, которая была сделана ребенку в домашних условиях.

Третий зафиксированный случай произошел также 20 января в Ганцевичском районе — в реанимацию попала 12-летняя девочка.

Новость о третьем происшествии собрала сотни комментариев на дискуссионной площадке talks.by, предлагаем избранные моменты:

«Первый раз — случайность, второй — совпадение, третий — закономерность...».

«Да зачем дома колоться, не зная, есть ли аллергия на лекарство? В таблетки и капсулы никто не верит, потому что привыкли, что белорусские не помогают, а тут инъекции, уже биодоступность выше на порядок».

«М-да. Что-то многовато. И это притом, что случаи «просто» аллергической реакции в прессу не попадают. Или это просто сезонный пик из-за большого количества простудных заболеваний?».

«СМИ как всегда раздувает из мухи слона. На лидокаин у большинства есть аллергия, поэтому у врачей в стоматологии наготове всегда лежит шприц с антидотом. Анафилактический шок сейчас не редкость и не только на лекарственные средства, а даже на самые привычные продукты питания. И в особенности у детей, ибо пичкаете с первых месяцев антибиотиками и убиваете иммунитет».

«Жесть какая-то, зато Лукашенко повышает расходы на МВД».

Из комментариев на «Нашай Ніве»:

«Нет, это не препарат всему виной. Это индивидуальная аллергическая реакция на него. Сама колола цефтриаксон с лидокаином, ничего со мной не случилось кроме того, что быстро мне помог. Кстати, во всех случаях препарат кололи с лидокаином, а ведь на него тоже бывает аллергия, почему бы не предположить, что это именно на лидокаин аллергия, почему сразу на цефтриаксон? Или просто смесь именно с лидокаином так подействовала?».

«Народ, не пішыце лухту. Алергія можа быць на ўсё, што хочаш. Цэфтрыаксон адзін з найчасцей прызначаемых антыбіётыкаў у стацыянары. За маю практыку, на шчасце, ніводнага выпадка анафілактычнага шоку не было. І, як правіла, у стацыянарах цэфтрыаксон беларускай вытворчасці».