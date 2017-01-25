«Жесть какая-то, зато Лукашенко повышает расходы на МВД».

Все новые статьи
Спецпроект:
НОВОСТИ
В прошлом году в Беларуси от цефтриаксона пострадали 25 человек
Рубль снова укрепился к евро и доллару
Мужчину, который снял с жены скальп, не будут судить
Зачем белорусам украинский картофель
Топ-менеджера «Лаборатории Касперского» арестовали по делу о госизмене
Дзе жыць танней: параўноўваем Мінск і Кіеў
Белорусская милиция нашла у наркоторговцев картину известного русского художника Шишкина
Серпы, точилки, ластики: какой импорт не могут победить отечественные производители
Милиционер из Гродно раскрыл канал вербовки в ДНР, а его за это арестовали
Зажылі без «Джылі», чакайце электрамабілі
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Что является главным злом в России
Родила – теперь плати! В декрете «о тунеядстве» нашли еще один казус
Лукашенко потерял нюх? Главный итог эпопеи с «налогом на тунеядство»
«Раз «Крымнаш», то отвалите нам кусок украденной у соседней страны собственности»
Раскодировать Беларусь
РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
Тарас: «И вдруг чиновник достает из портфеля мою историю и говорит: вот так надо писать»
Смертельно опасный декрет: кого накажут за самоубийство «тунеядца»?
Как Путин сделал Россию колонией США
Путин, который сдулся
Психолог: «Еще в белорусском крестьянстве прекрасно знали обо всех видах секса и мастурбации»
«Сборище даже лучших русских мужчин — унылая пора, очей разочарование»
Копейка в день. Белорус придумал свой способ платить сбор за «тунеядство»
Марш нетунеядцев: где, когда и каким маршрутом
«Покидая страну в поисках лучшего мира, мы капитулируем как поколение»
Мятежный генерал
Кому Лукашенко адресовал фразу про «вой и вопли»
Сергей Микель: «Если плывешь против течения, лучше видишь свою цель»
Министр образования решил украсть выходной у школьников, родителей и учителей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Лучшие свадебные фото года
9 эпических выходов Волочковой (не повторять – может быть опасно)
Пяць фактаў пра гурт Navi, які паедзе на Еўрабачанне
Вы бы доверили свою защиту такому горячему адвокату? (голосование)
Как жизнь с Путиным изменила Людмилу (+ фото с новым мужем)
Сара едет: красотка на фоне красот (часть 3)
Искушение Анжелики из Любани
«Мисс Словакия» разделась ради календаря на 2017-й
Общество
25.01.2017
Кирилл Иванов
«Жесть какая-то, зато Лукашенко повышает расходы на МВД»

Третий за неделю инцидент, связанный с применением «Цефтриаксона» и «Лидокаина» стал поводом для обсуждения в Байнете.

Напомним, 16 января после инъекции препарата в Молодеченском районе умерла 31-летняя женщина.

20 января 11-летний житель Борисова попал в реанимацию после инъекции цефтриаксона российского производства и белорусского лидокаина, которая была сделана ребенку в домашних условиях.

Третий зафиксированный случай произошел также 20 января в Ганцевичском районе — в реанимацию попала 12-летняя девочка.

Новость о третьем происшествии собрала сотни комментариев на дискуссионной площадке talks.by, предлагаем избранные моменты:

«Первый раз — случайность, второй — совпадение, третий — закономерность...».

«Да зачем дома колоться, не зная, есть ли аллергия на лекарство? В таблетки и капсулы никто не верит, потому что привыкли, что белорусские не помогают, а тут инъекции, уже биодоступность выше на порядок».

«М-да. Что-то многовато. И это притом, что случаи «просто» аллергической реакции в прессу не попадают. Или это просто сезонный пик из-за большого количества простудных заболеваний?».

«СМИ как всегда раздувает из мухи слона. На лидокаин у большинства есть аллергия, поэтому у врачей в стоматологии наготове всегда лежит шприц с антидотом. Анафилактический шок сейчас не редкость и не только на лекарственные средства, а даже на самые привычные продукты питания. И в особенности у детей, ибо пичкаете с первых месяцев антибиотиками и убиваете иммунитет».

«Жесть какая-то, зато Лукашенко повышает расходы на МВД».

Из комментариев на «Нашай Ніве»:

«Нет, это не препарат всему виной. Это индивидуальная аллергическая реакция на него. Сама колола цефтриаксон с лидокаином, ничего со мной не случилось кроме того, что быстро мне помог. Кстати, во всех случаях препарат кололи с лидокаином, а ведь на него тоже бывает аллергия, почему бы не предположить, что это именно на лидокаин аллергия, почему сразу на цефтриаксон? Или просто смесь именно с лидокаином так подействовала?».

«Народ, не пішыце лухту. Алергія можа быць на ўсё, што хочаш. Цэфтрыаксон адзін з найчасцей прызначаемых антыбіётыкаў у стацыянары. За маю практыку, на шчасце, ніводнага выпадка анафілактычнага шоку не было. І, як правіла, у стацыянарах цэфтрыаксон беларускай вытворчасці».

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 2 (оценок:1)
Главное
«Нация у нас есть, только выглядит она не так, как этого бы нам хотелось»
«Приходишь в ГАИ, а там девушка-майор выдает права!»
Раскодировать Беларусь
Кому Лукашенко адресовал фразу про «вой и вопли»
Смертельно опасный декрет: кого накажут за самоубийство «тунеядца»?
Как Путин сделал Россию колонией США
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Rating All.BY Каталог TUT.BY