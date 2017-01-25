«Авторы модели уже пенсионного возраста. В таком состоянии не меняют взгляды»

Экономист Ярослав Романчук на своей странице в Фейсбук рассуждает о том, почему 380 мер, предложенных правительством в Программе на следующую пятилетку, «превратятся в нормотворческий шлак, балласт и даже яд».

«Открутить чуточку пару гаек в Госплане – это не значит взять курс на либерализм в экономике.

Уже стало плохой традицией белорусских властей в начале каждого года раздавать обещания о начале рыночных реформ, об обновлении. Мол, вот она либерализация экономических отношений. Государство поворачивается лицом к предпринимателям. Идут рыночные преобразования. Белорусский авторитаризм приобретает просвещённый вид. Лукашенко даёт отмашку сторонникам Мизеса/Хайка и отправляет на свалку Маркса/Ленина.

Не верю. И вот почему. Первое. Не могут те же люди, которые 22 года убеждённо строили совок, т.е. систему «Вертикаль + Госплан», сейчас развернуться на 180 градусов, отказаться от централизации принятия экономических решений, доверить людям собственность, дать им свободу выбора и обеспечить равенство всех перед законом через независимый суд. Авторы и идеологи белорусской модели уже пенсионного возраста. В таком состоянии умственного, психологического и физического здоровья люди не меняют свои взгляды на прямо противоположные.

Второе. В Беларуси накоплен огромный опыт торпедирования, саботажа правильных решений, добрых намерений А. Лукашенко и Совмина. Вспомним Директиву № 4 президента о поддержке предпринимательства (31.12.2010). Её чиновники министерств, ведомств и исполкомов легко похоронили. Вспомним правильные обещания А. Лукашенко во время последней президентской кампании. Бюрократия уже вытерла о них ноги. Десятки, если не сотни раз все VIP-начальники обещали не давать бюджетных денег убыточных тупиковым, бесперспективным предприятиям. И в бюджете каждого года, в многочисленных госпрограммах эти государственные коммерческие «иждивенцы» получают деньги налогоплательщиков.

Третье. Можно что угодно написать в постановлении Совмина №18 от 12 января 2017, утвердить 380 мер по реализации Программы социально-экономического развития Беларуси на 2016-2020 годы, но

- когда А. Лукашенко решает, как поступить в 200-стами деревьями рядом в кольцевой дорогой Минска,

- когда глава страны говорит о том, что мы работает в режиме военной экономики,

- когда за решёткой оказывают большие и малые бизнесмены по абсурдным обвинениям,

- когда в стране работает сеть магазинов «Конфискат»,

- когда даже мелкого начальника министерства или исполкома нельзя назначить без согласования с президентом,

- когда никто не отменяет бездарные, опасные для страны программы импортозамещения, а за поддержку предпринимательства выдают возможность малого бизнеса участвовать в них,

- когда Министерство антимонопольной политики и торговли продолжает судить, обоснованно ли повысили цены или нет,

- когда каждый год исполкомы повышают налоги на землю и имущество в 2 – 3 раза, а А. Лукашенко приказывает ввести мораторий на повышение налоговой нагрузки,

- когда начальству исполкомов плевать на развитие предпринимательства и развитие конкуренции,

- когда А. Лукашенко за 20 лет не нашёл времени встретиться с малым и средним бизнесом на их представительном ежегодном форуме (Ассамблея деловых кругов),

- когда правительство на протяжении 10 лет игнорирует львиную долю предложений бизнес сообщества по улучшению условий работы,

высока вероятность того, что 380 мер постановления Совмина № 18 от 12.01.2017г. превратятся в нормотворческий шлак, балласт и даже яд. В частности введение института налоговых консультантов, избирательное освобождение от налогов отдельных государственных организаций и продолжение блокировки честной, открытой приватизации.

Четвёртое. Сама программа пятой пятилетки, её идеология, валовые показатели, роль и функции государства, прописанные в ней, является теоретическим, нормативным и институциональным тупиком. Её основные показатели, в частности, рост ВВП, уже нельзя выполнить.

Поэтому какие бы постановления, указы или декреты принимали органы госуправления для её выполнения, Беларусь всё равно придёт не туда, где высокие темпы роста, европейский уровень производительности труда, высокое качество корпоративного управления, бурное развитие предпринимательства. Пятая пятилетка грозит угробить остатки пока ещё живых институтов и организаций. Спасти её комплексом 380 мер, которые должны выполнять склочные между собой министерства и ведомства невозможно».