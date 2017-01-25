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25.01.2017
Салiдарнасць
Белорусская милиция нашла у наркоторговцев картину известного русского художника Шишкина

Выяснилось, что картина была похищена еще в 2013 году из российского музея.

Сотрудники главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми МВД Беларуси пресекли деятельность международного канала по поставке кокаина, экстази и гашиша в нашу страну, сообщает пресс-служба ведомства.

В конце прошлого года оперативники получили информацию о группе лиц, организовавших поставку наркотиков и психотропов из России в Беларусь. Сообщалось, что в январе ожидается поставка очередной партии «товара» из России и одновременный возврат в Москву неустановленной дорогостоящей картины.

Задержание при поддержке бойцов СПБТ «Алмаз» состоялось 16 января, когда наркотик прибыл в Беларусь. В гараже, который арендовал организатор этого криминального бизнеса – 36-летний житель агрогородка Ждановичи, обнаружены и изъяты 552 таблеток экстази, почти 250 г кокаина и свыше 300 г гашиша.

В автомобиле курьеров оперативники обнаружили картину. Осмотрев ее, сотрудники наркоконтроля обратили внимание на надпись «И. Шишкин. 1897 г.». Предположив, что это может быть подлинник, проверили все поступавшие ориентировки и направили запрос в Интерпол. Подозрения подтвердились.

Картина художника Шишкина И.И. «Лес. Ели» (1897 год, холст, масло, размер 60х82 см) была похищена в 2013 году неизвестными лицами из Вязниковского историко-художественного музея во Владимирской области Российской Федерации. Тогда в результате разбойного нападения вместе с указанной картиной были похищены работы художников Константина Коровина («Рыболов») и Станислава Жуковского («Первый снег»).

По предварительной информации, картину привозили в Беларусь, чтобы показать потенциальному покупателю из Европы, однако стороны не сошлись в цене и сделка не состоялась. До этого она неоднократно выставлялась на нелегальных интернет-аукционах. А буквально на следующий день после задержания полотно должно было прибыть в Москву и продано там гражданину одной из стран ЕС за 100 тысяч евро и 3 кг кокаина.

По оценкам специалистов стоимость данной картины на аукционах может достигать 2 млн долларов США, но поскольку легально сбыть картину невозможно, злоумышленники готовы были продать ее за сумму, намного ниже реальной.

Химики-эксперты ГКСЭ в кратчайшие сроки дали заключение о том, что изъятые вещества и таблетки являются наркотиками и психотропами. Это позволило своевременно передать материалы в следственные органы для принятия решения о возбуждении уголовного дела. 

Минским и Центральным (г. Минска) районными отделами СК Республики Беларусь в отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ст. 328 УК Республики Беларусь (Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов).

Картина передана в Национальный художественный музей Республики Беларусь, специалисты которой предварительно признали ее подлинность.

 
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