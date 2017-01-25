Серпы, точилки, ластики: какой импорт не могут победить отечественные производители

Удалось ли уменьшить потребность белорусов в швабрах, маникюрных наборах, зонтах, заколках и шапочках для плавания, выясняет «Завтра твоей страны».

В обновленный перечень потребительских товаров, предлагаемых «для освоения их производства, выпуска импортозамещающей продукции и развития ассортимента с учетом конъюнктуры рынка» Министерство антимонопольного развития и торговли (МАРТ) в 2017 году включило 223 позиции (на три больше, чем в прошлом году).

Список расширился за счет электрических мультиварок (примерная потребность, по оценкам ведомства, 20 тысяч штук) и электропылесосов (50 тысяч), посуды «из костяного, рельефного, тонкостенного, розового фарфора» (20 тысяч), форм для выпечки (30 тысяч), арматуры для смывного бачка (100 тысяч).

В новом перечне впервые фигурируют также компьютерные мыши «оптические, светодиодные, проводные и беспроводные, для правой и левой руки, современного дизайна» (150 тысяч штук), ткани «шелковые платьево-костюмные, блузочные, сорочечные» (300 тысяч погонных метров), сухие молочные смеси на основе козьего молока (200 тонн) и некоторые другие продукты.

Продолжение статьи читайте здесь.