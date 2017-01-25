Милиционер из Гродно раскрыл канал вербовки в ДНР, а его за это арестовали

Из-за вероятного раскрытия канала поставки белорусских солдат в «Донецкую Народную Республику» лейтенант гродненской милиции оказался под арестом.

Лейтенанта Михаила Куцко вчера арестовали по статье «Получение взятки» (ст. 430 уголовного кодекса), сейчас он находится под стражей в гродненской тюрьме № 1 на улице Кирова. Еще в сентябре, предчувствуя опасность, милиционер записал видео, где рассказал свою историю.

Лейтенант Михаил Куцко на службу в милицию пошел по глубоким убеждениям, служил в управлении по наркоконтролю и противодействию торговле людьми криминальной милиции Ленинского РОВД Гродно. Имеет многочисленные грамоты и награды за раскрытие преступлений, связанных с распространением порнографии, педофилией и продажей людей.

«От моих агентов я получил информацию, что офицер пограничного комитета В/Ч 2141 имеет выход на незаконные воинские формирования самопровозглашенной «Донецкой Народной Республики», – рассказывает в видеозаписи Михаил Куцко. – По словам моего информатора, офицер С. может свести с соответствующими людьми для найма в военные формирования «ДНР». Я срочно докладываю эти сведения своему руководству «…» Я не знаю, на какой должности работает этот офицер. Может он руководитель заставы и парней, которые оканчивают службу, готовит на войну, а если он замполит или оперуполномоченный, тогда вообще он может вербовать солдат на компромате и отправлять на войну за «ДНР». Как минимум КГБ должно было это проверить».

По словам Михаила, материал по данному делу зарегистрировали в единой книге РОВД Ленинского района Гродно. Михал готовит документы, чтобы в соответствии с инструкцией передать их в КГБ. Через несколько часов глава криминальной милиции звонит с телефона исполняющего обязанности руководителя отдела наркоконтроля и дает приказ о деле забыть, мол «там уже все согласовано». Однако Михаил все же решает донести информацию до Комитета Государственной Безопасности, на что его непосредственное руководство грозит увольнением.

Ловушка на милиционера

Через несколько дней по делу распространения порнографии в интернете на допрос к Михаилу приходит подозреваемая по делу, работница милиции Щучинского РОВД Елена Б., которая предлагает Михаилу Куцко взятку.

«Работники Управления внутренней безопасности проводили в отношении меня оперативный эксперимент, когда Елена Б. должна была передать мне деньги, а я должен был их взять. Она должна была подойти на Гая, 4 (здание РОВД в Гродно), вход в которое имеет видеомониторинг, незаметно засунуть мне деньги в карман, и меня должны были задержать, – рассказывает Михаил. – Даже патрульный милиционер бы не додумался брать взятку под камерами. План был таков, что мне засовывают деньги, я не понимая что это, выбрасываю их из кармана. Деньги помечаются раствором, который видно под ультрафиолетом. Работники пишут рапорт, что от денег я избавился в момент задержания, когда увидел их (работников отряда внутренней безопасности). Они получили санкцию на проведение оперативно-розыскного мероприятия, такой эксперимент можно совершить только в рамках дела оперативного учета, только. Одним из результатов реализации дела оперативного учета должно быть либо задержание либо увольнение. Задержать меня не получилось. Пришлось уволить».

После давления руководства Михаил Куцко написал рапорт на увольнение «по договоренности сторон». На следующий день заместитель главы РУВД составляет рапорт об отсутствии Михаила Куцко на работе более 3 часов, чтобы увольнение было за прогулы.

«У нас выступал замглавы УВД и говорил, что никаких увольнений по «договоренности сторон» быть не может. Увольнять надо за прогул, на компрометирующих основаниях, либо по расторжении контракта. Есть случаи когда за 3 месяца до завершения контракта человек предупреждает, что продлевать его не будет, его начинают муштровать: «надо! надо! », некомплект в милиции дикий. Приходят люди, которые даже года не выдерживают, не справляются с нагрузкой и восприятием окружающего мира. А следующие два месяца очень их сильно начинают преследовать, чтобы уволить человека по компрометирующим причинам. Мой знакомый, у которого вся стена была увешана грамотами от министра и руководства, был уволен за две недели до завершения контракта, по «компрометирующим статьям», так как не хотел продлить контракт».

Михаил Куцко написал жалобу Министру внутренних дел, описывая все подробности дела, однако по его словам, проверку не проводили.

Описанная ситуация со следственным экспериментом проводилось в сентябре, тогда Михаила не задержали, не было возбуждено уголовное дело. В пятницу 20 января его попросили зайти в РУВД, совсем по другому делу, на консультацию, где его задержали, а 23 января перевели в тюрьму.