СМИ: Слушатель Академии управления при президенте Беларуси рассказал про видеокомпромат на Трампа

Одним из источников доклада, составленного бывшим сотрудником британской разведки Кристофером Стилом в отношении теперь уже президента США Дональда Трампа, может являться президент Российско-Американской торговой палаты (РАТП) в США Сергей Миллиан.

Об этом сообщает Wall Street Journal со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По словам собеседника издания, на сведениях, полученных от Миллиана, основано около трети доклада, составленного Стилом. Он добавил, что среди неподтвержденных заявлений Миллиана — наличие у российских спецслужб компрометирующего видео с Дональдом Трампом, которым его могли шантажировать, а также сговор между штабом Трампа и российскими властями по взлому компьютеров Демократической партии.

Как уточняет WSJ, в досье Миллиан фигурирует как «Источник D» и «Источник E» и упоминается как «откровенно рассказывающий соотечественнику» и «откровенно рассказывающий соратнику».

Издание поясняет, что сам Миллиан мог не знать, что передает информацию бывшему шпиону. В досье отмечается, что заявления президента РАТП подтвердили другие источники автора досье.

Реагируя на запрос WSJ, Миллиан назвал досье «фальшивыми новостями» и «попыткой отвлечь будущего президента от реальной работы. Однако на вопросы издания о том, являлся ли он источником для автора досье, Миллиан не ответил.

Сергей Миллиан родился в 1978 году в Шарковщине. На родине он известен как Сергей Миледьевич Кукуть.

По окончании школы Кукуть/Миллиан поступил в Минский государственный лингвистический университет, где учился на филфаке и военной кафедре по специальностям филолог и военный переводчик. Затем поступил в Академию управления при президенте Республики Беларусь на факультет менеджмента по специальности юрист. Завершив два курса обучения, получил грант на стажировку в США.

На днях Mother Jones посвятил Миллиану большую статью-расследование. В частности, там говорится о подозрениях ФБР, что возглавляемая уроженцем Беларуси РАТП является «крышей» для российской разведки.

Издание называет Миллиана интересным и интригующе загадочным человеком, имеющим довольно странные связи с Трампом. Вот фрагмент интервью президента РАТП РИА «Новости» в апреле 2016-го:

— Сергей, расскажите, пожалуйста, как вы познакомились с Трампом?

— Наши общие знакомые занимались организацией его поездки в Россию на «Ярмарку миллионеров» в 2007 году. Тогда Трамп пригласил меня как руководителя Российско-Американской торговой палаты (РАТП) на скачки на ипподроме «Гольфстрим» в Майами.

Позднее мы встречались в его офисе в Нью-Йорке, где он познакомил меня со своей правой рукой — Майклом Коэном. Он — главный юрист Трампа, через которого проходят все контракты.

Затем со мной был подписан контракт на продвижение в России и СНГ одного из проектов недвижимости. Можно сказать, я был их эксклюзивным брокером. Тогда, в 2007-2008 годах, россияне десятками покупали квартиры в домах Трампа в США. Но я бы не хотел разглашать конкретные суммы и имена.

— И насколько активно вы общаетесь с Трампом или его помощниками сейчас?

— Последний раз это было несколько дней назад.

— Вы знаете Трампа лично и видите его по ТВ. Насколько он в личном общении отличается от того образа, который мы видим на экране?

— Конечно, в телевизоре он выглядит немного иначе, как, наверное, и все люди. Я бы сказал, что в жизни он настроен больше по-отечески, по-деловому к тем, с кем общается.

Могу сказать, что он очень подготовленный и очень вежливый человек. Например, когда нас знакомили, у него в комнате была бутылка знаменитого шампанского «Кристалл». Он сразу предложил мне фужер, хотя сам он вообще не пьет. Но он знал, что русские иногда любят выпить. Скажем так: он знает культуру других стран.

— Вы оценили шампанское миллиардера?

— Пригубил глоток для приличия…

В 2014 году Сергей Миллиан разместил в Facebook фотографию, на которой он запечатлен рядом с Дональдом Трампом и Хорхе Пересом, миллиардером, застройщиком недвижимости в Майами и владельцем The Related Group.

Однако, отвечая на вопросы Mother Jones, Миллиан заявил, что последний раз видел Трампа в 2008-м.

Специальный советник Трампа Майкл Коэн сказал WSJ, что в заявлениях Миллиана относительно нынешнего президента США не может быть и «унции правды», так как они встречались лишь один раз.

Очевидно, что в этой истории кто-то лжет.