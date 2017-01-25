Сколько белорусов выйдет на «Марш нетунеядцев»?

Есть ли перспектива у запланированных уличных акций против президентского декрета?

Оппозиция (ОГП, движение «За Свободу», партия левых «Справедливый мир» и другие структуры) заявила о намерении провести серию уличных акций протеста против декрета «о тунеядцах». На 15 марта в Минске запланирован марш.

Сможет ли он повлиять на решение властей?

Федынич: Люди не готовы к протестной акции

Председатель Белорусского профсоюза радиоэлектронной промышленности Геннадий Федынич отмечает, что хорошо подготовленная акция может дать результат. Но запланированный на 15 марта «Марш нетунеядцев» лидер профсоюзов, похоже, таким не считает.

– Люди, которые объявили о его проведении, не имеют никаких объективных данных о том, сколько людей может выйти на акцию. Когда мы опрашиваем попавших под декрет о «тунеядцах», готовы ли они выходить на площадь отстаивать свои права, то видим, что делать это они пока не намерены, – отмечает Геннадий Федынич.

Профсоюз РЭП также не планирует принимать участие в марше, добавляет он.

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