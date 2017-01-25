«Оскар» по соображениям совести: «Ла-Ла Ленд» и другие номинанты

14 номинаций «Ла-Ла Ленда», номинация Мэла Гибсона и проигрыш «Рая» Кончаловского — стали известны номинанты 89-й премии «Оскар».

Кинокритик издания составил список фаворитов, а также проанализировала расклад в категории документальных фильмов и картин на иностранном языке.

«Ла-Ла Ленд»

Общее число номинаций — 14: фильм, режиссер, композитор, актер, актриса, сценарий, оператор, дизайн костюмов, художник-постановщик, монтаж, монтаж звука, сведение звука, песня

Музыкальный фильм Дэмиена Шазелла сравнялся по произведенному эффекту с «Титаником» Джеймса Кэмерона. Его обожают и ненавидят, называют светлым и искренним признанием в любви старому Голливуду и в то же время циничным гимном посредственности и карьеризму. Такого разделения и ажиотажа не было давно, но самое удивительное в том, что фильм, не имеющий никакого отношения к социально-политической повестке, стал абсолютным фаворитом второй подряд (после «Золотого глобуса») главной американской премии.

Учитывая уже собранный урожай «глобусов», картине вполне можно прочить триумф в сценарной, монтажной, операторской и обеих музыкальных номинациях — среди песен, правда, есть сильный конкурент в лице Джастина Тимберлейка с песней из мультфильма «Тролли». В остальных номинациях, включая главную, у «Ла-Ла Ленда» тоже велики шансы, хотя лучшей актрисой при идеальном раскладе все-таки должны признать Изабель Юппер за бенефис в фильме Пола Верхувена «Она».

«Лунный свет»

Общее число номинаций — 8: фильм, актер второго плана, актриса второго плана, режиссер, композитор, адаптированный сценарий, оператор, монтаж

Один из четырех фильмов-оправданий «слишком белого «Оскара» — драма взросления про черного подростка в Майами. На «Золотом глобусе», где есть разделение на «Лучшую комедию или мюзикл» и «Лучшую драму», картина выиграла в последней номинации, полюбовно разойдясь с «Ла-Ла Лендом».

Задача киноакадемиков в этом смысле гораздо сложнее, поскольку им придется выбирать буквально между чувством и долгом — памятуя шуточки по поводу победы «12 лет рабства», это будет особенно непросто. Особенно с учетом того, что техническими номинациями здесь не отделаться.

«Прибытие»

Общее число номинаций — 8: фильм, режиссер, адаптированный сценарий, оператор, художник-постановщик, монтаж, монтаж звука, сведение звука

Редкий случай — одним из фаворитов «Оскара» стал фантастический фильм, драма Дени Вильнева про контакт с членистоногими пришельцами. Показательно, что мимо номинаций пролетели все актеры, а упор сделан на поощрение концептуальной ценности фильма. Предсказать тут что-то сложно, шансы на победу в ключевых номинациях у фильма невелики, если только академики не решат поддаться общему (и, честно говоря, малообъяснимому) порыву поощрить Вильнева, которому уже отдали сиквел «Бегущего по лезвию» и собираются отдать перезапуск «Дюны».

«Лев»

Общее число номинаций — 6: фильм, актер второго плана, актриса второго плана, композитор, адаптированный сценарий, оператор

Второй фильм про нацменьшинства — на сей раз об индийском юноше в Австралии с Девом Пателем, Николь Кидман и Руни Марой. Учитывая конкурентов, шансов у «Льва» немного, но если за женскую роль второго плана дадут статуэтку Кидман, это будет красиво — у актрисы затянулась черная полоса, которую пора бы как-то переломить.

«Манчестер у моря»

Общее число номинаций — 6: фильм, актер, актер второго плана, актриса второго плана, режиссер, сценарий

Едва ли не самый печальный и обаятельный фильм среди номинантов — драма про сантехника в исполнении Кейси Аффлека, который вынужден после смерти брата взять под опеку его сына-подростка. Мимо «глобусов» «Манчестер» уже, к сожалению, пролетел, да и на «Оскаре» шансов у него немного. Но победа Кейси Аффлека в актерской номинации будет безусловно радостным событием.

«По соображениям совести»

Общее число номинаций — 6: фильм, актер, режиссер, монтаж, монтаж звука, сведение звука Самый интригующий участник оскаровской гонки, конечно, Мэл Гибсон. В минувшем году он сделал, казалось бы, невозможное — вернулся на голливудский олимп с блестяще придуманной и снятой военной драмой про адвентиста-отказника Десмонда Досса.

Сыгравшему главную роль Эндрю Гарфилду (который умудрился за год сыграть еще и иезуита в «Молчании» Скорсезе) за наградой подниматься пока рано, а вот награждение самого Гибсона в одной из главных номинаций было бы красивым и заслуженным жестом. Вопрос только в том, решатся ли на это академики или ограничатся призом за монтаж.

«Любой ценой»

Общее число номинаций — 4: фильм, актер второго плана, сценарий, монтаж

Нежданный участник состязания — почти камерная социальная драма про отчаянных грабителей-неудачников в переживающей каскад кризисов современной Америке. Картина получилась скучноватой, но попала, что называется, в нерв времени. Шансов на победу у «Любой ценой», пожалуй, никаких. Разве что второй раз решат наградить Джеффа Бриджеса, который тут, по правде сказать, кряхтит хоть и колоритно, но скорее на автомате.

«Ограды»

Общее число номинаций — 4: фильм, актер, актриса второго плана, адаптированный сценарий Ретродрама о борьбе героя Дензела Вашингтона с расовой сегрегацией на «Золотом глобусе» получила приз за женскую роль второго плана, обеспечив вялой церемонии эмоциональное выступление Вайолы Дэвис.

На «Оскаре» шансы на повторение этого триумфа невелики, но, с другой стороны, Дэвис этого абсолютно заслуживает. Как, впрочем, и заслуженный деятель искусств Вашингтон.

«Скрытые фигуры»

Общее число номинаций — 3: фильм, актриса второго плана, адаптированный сценарий

Ну и последний двойной удар по всем поборникам толерантности — фильм про трех черных женщин, разрабатывающих американскую космическую программу. Самый оригинальный и точный фильм по теме, который, впрочем, скорей всего, уступит победу спродюсированному Брэдом Питтом «Лунному свету».

Лучший фильм на иностранном языке

Несмотря на высокие ожидания, «Рай» Андрея Кончаловского так и не вошел в шорт-лист. Поскольку тему холокоста, которому были посвящены два последних триумфатора номинации («Ида» и «Сын Саула»), больше ни одна картина в списке не представляет, очевидного фаворита тоже выделить трудно.

Скорее всего, им станет «Моя война» — про немецких военнопленных, которых в 1945-м кидают на разминирование западного побережья Дании.

У австралийской «Танны» про любовь аборигенов шансов немного. В идеале победить должен «Тони Эрдманн» Марин Адэ, который лишь по нелепой случайности остался без «Золотой пальмовой ветви» в Каннах-2016.

Лучший документальный фильм

Здесь всеобщий фаворит — «О. Джей: Сделано в Америке» — документальное расследование знаменитого дела об убийстве звездой американского футбола своей жены. Картина отвечает всем требованиям нынешнего года с точки зрения героя, да и вообще это великолепно сделанный фильм, помогающий лучше понять, что такое Америка.