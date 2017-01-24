В Киеве снова горят шины: протестующие блокировали въезды в город

Конституционный Суд РФ рассматривает дело Ильдара Дадина, полиция задерживает за одиночные пикеты тех, кто его поддерживает. Кто разрушает Потёмкинскую лестницу в Одессе. Эти и другие темы в свежем выпуске программы «Настоящее время».

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