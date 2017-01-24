В Гродно милиционер требовал взятку с распространителей порно в соцсетях

За деньги он обещал не привлекать их к уголовной ответственности.

Уголовное дело возбуждено в отношении оперуполномоченного отделения по наркоконтролю и противодействию торговле людьми отдела внутренних дел администрации Ленинского района города Гродно.

Как установило следствие, милиционер требовал взятку с распространителей порно в соцсетях, обещая за деньги не привлекать их к уголовной ответственности, сообщает пресс-служба УВД Гродненского облисполкома. Так, в августе 2016-го он получил 250 долларов и 135 евро от жительницы Гродно, а в сентябре потребовал у другой девушки 400 долларов. Вероятно, об этом стало известно его коллегам.

23-летний мужчина попытался уволиться из органов внутренних дел по собственному желанию, однако 27 сентября 2016-го был уволен «по отрицательным мотивам».



В отношении мужчины возбуждено несколько уголовных дел по ст. «получение взятки» и «покушение на получение взятки». Бывший милиционер задержан, он находится в изоляторе временного содержания.

Напомним, что в конце года в Орше начался резонансный процесс над двумя парнями, которые «штрафовали» белорусов за порно от имени КГБ и МВД.