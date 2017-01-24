«Три орешка для Золушки», или Какие три обещания оказались не по зубам Лукашенко

Сказка без счастливого конца.

Правительство планирует перестать выдавать льготные кредиты на жилье. Это предусмотрено «комплексом мер по реализации Программы социально-экономического развития Беларуси на 2016−2020 годы». В частности, документом на 2017 год запланирована «оптимизация перечня категорий граждан, имеющих право на льготные кредиты на строительство или приобретение жилых помещений» и «замена льготного кредитования кредитованием на рыночных условиях с адресной господдержкой за счет бюджетных средств».

Говоря простым языком — категории льготников существенно урежут. Впрочем, и другим гражданам особо рассчитывать на квадратные метры не приходится. Обещания, которые Лукашенко раздавал четыре пятилетки подряд, оказались ему не по зубам.

Вот три главных посыла, которые транслировал в своих программах глава Беларуси. Что из этого получилось — судите сами.

Молодым — везде у нас дорога. И льготный кредит в придачу

Этот обещание Александр Лукашенко щедро раздавал белорусам еще на заре свое президентской юности. В программе 1994 года он посулил гражданам: «введение системы многоцелевых кредитов для молодежи и молодых семей на приобретение жилья, обзаведение имуществом». А в программе 2006-го даже конкретизировал: «Наш ориентир: каждой молодой семье – квартиру не позднее чем через 3 года после вступления в брак».

С тех пор в жилищном строительстве произошло множество изменений, существенно сокративших очередь нуждающихся в улучшении жилищных условий и сделавших льготные кредиты практически недоступными.

Поменялась и риторика. Белорусские власти хором заговорили о том, что бюджетный кошелек не резиновый, поэтому и господдержка должна быть более адресной. Что это за адреса, можно проследить по спискам высокопоставленных чиновников, которые за это время успели обзавестись элитным жильем.

Плодитесь и размножайтесь — квартира будет

«Многодетным семьям государство оплатит квартиру: при наличии пятерых детей – 100 процентов, четверых – 50 процентов, троих – 30 процентов» — обещал Лукашенко в 2006 году.

Правда, после того, как выборы состоялись, это обещание было благополучно забыто. И вытащено из сундука вновь в 2010-м.

«Каждая семья, где есть четверо и более детей, за счет государства получит квартиру. Семьям с тремя детьми будут компенсированы 75 процентов стоимости жилья. Иметь много детей станет престижно», — вновь обещал Лукашенко.

А теперь перечитайте «комплекс мер по реализации Программы социально-экономического развития Беларуси на 2016−2020 годы» — и забудьте про все выше перечисленные обещания. По крайней мере, до новых выборов.

Пять лет — и сам купишь

Если вы за пять лет не скопили себе на квартиру — вопрос опять к Александру Лукашенко.

«Уровень доходов должен позволять семьям приобрести собственное жилье в среднем в течение пяти лет», — с таким обещанием шел Александр Лукашенко на выборы в 2010 году.

Кстати, «раздавать» квартиры (вернее, обещания о них) Лукашенко начал еще в своей предвыборной программе в 2001 году. В планах президента значилось, что уже к 2005 году цена строящегося квадратного метра не должна превышать размер одной среднемесячной заработной платы по стране.

А теперь посмотрите на свои зарплаты и цены на квартиры. И прикиньте, сколько вам понадобится лет, чтобы переехать в новую квартиру?

В общем, обещания Лукашенко сильно разошлись с реальностью. Сказки не случилось. Потому что роль сказочника и роль доброй феи — это две разные роли.