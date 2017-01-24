Статистика зафиксировала увеличение средней зарплаты в декабре до 408 долларов. Пользователи Сети выдвинули свои версии такого обогащения белорусов.

Так, по данным Белстата, средняя зарплата белорусов в декабре 2016 года выросла на 84 рубля по сравнению с ноябрем и составила 801,6 рубля, или в пересчете 408 долларов. Правда, до прошлогодних 412 долларов так и не дотянула.

В Минске средняя зарплата в декабре составила 1 151,8 рубля, что на 143,7 рубля больше, чем в ноябре. В Гомельской области, к примеру, средняя «получка» в прошлом месяце увеличилась до 694,1 рубля (+53,9 рубля к ноябрю), а в Могилевской — до 666 рубля (+51,8 рубля к ноябрю).

Между тем пользователи Сети довольно скептически отнеслись к данным Белстата. Некоторые откровенно не поверили в приведенные цифры. «Сколько ни говори мёд, во рту слаще не станет. А то белорусы не знают, сколько они получают?!» — пишут комментаторы на дискуссионной площадке talks.by.

«Ну вот и до 500 недалеко. Хочу жить в Беларуси, а то в Витебске как-то не очень».

«Это ж где такие зарплаты? В мире фантазий? Или министров просто считаете?».

«Как сказал когда-то премьер-министр Великобритании, «Существуют три вида лжи: ложь, наглая ложь и статистика».

«Большинство белорусов завидует среднебелорусам Белстата».

Между тем некоторые пользователи выдвинули свои версии того, почему зарплата в декабре оказалась выше и чего ждать в январе. Кто-то даже в стихотворной форме:

«Уж сколько раз твердили миру:

Растет зарплата в декабре!

Да только после не до жиру,

Без премиальных в январе!».

«Секрет, почему так резко возросла зп за январь-декабрь. очень прост: последние выходные декабря — День банковского работника. Банкиры значительно подтянули среднюю зарплату по стране аж на 80 рублей. Представляете теперь, какие гонорары они получают по итогам года. Вот куда госконтролю и Нацбанку нужно смотреть, от кого отрывать. А не стягивать с белорусов последнюю одежду, которые еще этим банкам своими сбережениями жить так хорошо помогают».

«Просто сократили и без того нищих с низкооплачиваемых вакансий. Чем выше безработица — тем больше тунеядцев и выше средняя зарплата по стране — логическая цепочка процветания за счет показателей статистики».