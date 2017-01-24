В Беларусь вновь придут морозы

Синоптики предупреждают о резком похолодании. Местами до -23. Прогноз погоды на ближайшие три дня.

25 января ожидается резкое понижение температуры воздуха по северо-восточной половине страны: в течение суток температура там будет находится в пределах -6..-12°С. По юго-западной половине немного теплее — 0..-5°С. Ночью и утром на значительной части территории, днем в отдельных районах страны пройдет кратковременный снег. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северный, северо-восточный умеренный, ночью по востоку порывистый.

26 января в основном без осадков, лишь днем в отдельных районах по северу пройдет небольшой кратковременный снег. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер ночью неустойчивый слабый, днем юго-западный умеренный, по северу порывистый. Температура воздуха минимальная ночью -12..-19°С, при длительных прояснениях до -23°С; максимальная днем -4..-11°С.

27 января ожидается ослабление морозов. Если минимальная температура воздуха ночью еще составит -4..-11°С, по югу воздух охладится до -12..-17°С, то максимальная днем на большей части территории страны повысится до -4..+2°С. В отдельных районах пройдут кратковременные осадки в виде снега, мокрого снега, днем возможен дождь, ожидаются туман, гололед, на дорогах гололедица. Ветер западный, северо-западный порывистый.