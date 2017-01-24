«Чиновники, заберите себе громкие слова «рожайте!», «третий мой». А мамам дайте уважение»

Лидер кампании «Говори правду» Андрей Дмитриев на своей странице в Фейсбук рассказал о том, чем занимается его жена, и почему для него героями являются те, кого чиновники записали в «дармоеды».

«Назвать мам, воспитывающих детей, тунеядцами! Как рука поднялась такое написать? Вместо налога на матерей нужно ввести пост омбудсмена по защите детства.

Женщины, вкладывающие душу и всю свою жизнь в детей, в будущее Беларуси, для чиновников дармоеды. Для меня — герои.

У меня два маленьких сына. Конечно, хочется создать для малышей лучшие условия для развития. Чтобы они потом нашли себя в жизни, устроились. Их надо утром отвезти в садик, вечером забрать, а еще секции. И пока белоруская наука не изобрела телепортацию, открою для чиновников тайну, детей надо возить. Мы с женой шутим, что она работает водителем у двух несовершеннолетних ) потому что весь ее день, увези, привези, забери. Наши садики и школы не приспособлены к тому, чтобы все было в одном месте. Так что с утра начинаются маршруты и сложная логистика садик, гимнастика, бассейн, рисование, магазин.

А еще, начиная с поздней осени, дети регулярно болеют. Неделю в садике — две дома. И опять же с ними сидит жена.

И после всего этого, вместо низкого поклона и поддержки, мам называют дармоедами, требуют заплатить налог, вынимая ещё больше денег из семейного бюджета и убирают декрет из страхового пенсионного стажа.

Получается для власти семейный бюджет не важен, важны только деньги, которые из этого бюджета можно ещё выжать.

Если государство хочет, чтобы мамы шли работать и выставить счёт к труду матери, для начала оно должно обеспечить доступные детские сады в зоне проживания, качественное дошкольное образование, детскую медицину, рабочие места для женщин и не за «молоко» и копейки. Пока всего этого нет и мамы фактически берут на себя все то, что не может сделать государство, кроме благодарности ничего быть не может. Вместо этого мам унижают словом "тунеядец" и фактически записали в список тех, кто якобы это государство использует.

Чиновники, заберите себе громкие слова «рожайте!», «третий мой». А мамам дайте уважение, которое должно выражаться в реальной финансовой поддержке, и помощи в воспитании будущего нашей страны. Декрет 3 должен быть отменён».