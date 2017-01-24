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24.01.2017
Салiдарнасць
Третий случай за неделю: от инъекции антибиотика пострадал еще один ребенок

У 12-летней девочки, как и у других, случился анафилактический шок после введения «Цефтриаксона» и «Лидокаина».

Случай произошел 20 января в Ганцевичском районе, сообщает БЕЛТА. Школьница заболела гнойной ангиной. Участковый педиатр выписал ребенку препараты «Цефтриаксон» и «Лидокаин». Вечером мать стала самостоятельно вводить дочери лекарство, в это время девочке стало плохо. У нее было затрудненное дыхание, затем она потеряла сознание.

Испуганная женщина вызвала скорую помощь. Медики прибыли спустя пять минут. Они оперативно оказали девочке помощь, избавив ее от анафилактического шока, затем доставили в реанимацию.

Сейчас девочка переведена в детское отделение, где ей лечат ангину.

Это далеко не первый случай негативной реакции на антибиотик «Цефтриаксон». В тот же день, 20 января, 11-летний житель Борисова 20 января попал в реанимацию после инъекции цефтриаксона российского производства и белорусского лидокаина, которая была сделана ребенку в домашних условиях.

Ранее 16 января 31-летняя жительница деревни Тюрли Молодечненского района пришла в фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) с подозрением на острую респираторную вирусную инфекцию. По информации следователей, медики предложили пациентке таблетку, но она настояла на инъекции препарата — и вскоре после этого погибла.

После этого случая была приостановлена реализация антибиотика «Цефтриаксон» (порошок для приготовления раствора для инъекций 1 г во флаконах, серия 210215) и «Лидокаина гидрохлорид» (раствор для инъекций 10мг/мл в ампулах 5 мл, серия 650910), которые были произведены на ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов».

 
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