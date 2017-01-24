В сети за отмену декрета «о тунеядцах» подписались уже более 15 тысяч белорусов

Сбор подписей под петицией на сайте zvarot.by будет продолжаться до 1 февраля.

С помощью петиции независимые профсоюзы хотят заставить белорусских чиновников отменить скандальный декрет.

– Для начала повсеместно соберем подписи и направим их в адрес президента, – ранее рассказал «Салiдарнасцi» лидер Белорусского профсоюза работников радиоэлектронной промышленности (РЭП) Геннадий Федынич. – Если это не поможет и голоса людей не будут услышаны, тогда остается только одно – будем готовить массовую акцию протеста за отмену декрета.

Отметим, что организаторы проводят сбор подписи не только в интернете, но и в профсоюзных офисах, находящихся в различных городах Беларуси.