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Скандалы
24.01.2017
Катерина Борисевич, TUT.BY
«Транспортировали на санях, скорая подъехать не могла»

Друг рассказал о смертельной травме лыжника в Силичах.

15 января предприниматель Николай Красовский катался с другом на горнолыжном курорте. Мужчина неудачно выполнил сальто, упал и сломал позвоночник. Спустя неделю он скончался в больнице. Друг Николая уверен: в Силичах нет условий, чтобы быстро госпитализировать пострадавшего. Руководство горнолыжного курорта с этими претензиями не согласно.

Трагедия случилась 15 января. Днем два друга поехали покататься в Силичи. 45-летний предприниматель Николай Красовский много лет катался на лыжах, ходил в горы. Друзья отмечают: он был прекрасно подготовлен физически, не раз совершал сальто и более сложные прыжки.

Смерть в Силичах в 2009-м: «Разве это справедливо, что убили человека, и никто не понес наказания?!»

— Несчастный случай произошел в двух метрах от меня, — вспоминает друг погибшего Александр Андрианов. — Николай спонтанно принял решение прыгнуть сальто, ничего не сказал заранее, хотя такие вещи мы обычно проговариваем. В общем, не повезло… Не докрутил, неудачно упал. Тут же на помощь сбежались посторонние люди, я бы сказал, они самоотверженно боролись за жизнь друга.

Рядом на трамплине катался врач из Боровлян, он и Александр по очереди делали пострадавшему искусственное дыхание, массаж сердца. Через несколько минут прибежали сотрудники горнолыжного курорта.

— У Николая не раз останавливалось сердце, приходилось постоянно поддерживать дыхание. У спасателей горнолыжного курорта не было приспособления, чтобы разжать зубы, убрать язык, в ход шла даже лыжная палка, отсутствовал насос для искусственного дыхания. Все-таки в «Силичах» должно быть все, чтобы оперативно и профессионально оказывать помощь, Николай же получил травму не в тайге, — рассказывает Александр Андрианов. — Еще вопрос: почему в травмоопасную зону не может подъехать скорая? Николая транспортировали на санях, которые для этого не оборудованы. Приходилось постоянно останавливаться, чтобы делать искусственное дыхание. От места ЧП до скорой, которая остановилась на парковке, было 200−300 метров. Спустя час Николая доставили в минскую областную больницу в Боровлянах с диагнозом «перелом второго шейного позвонка».

Николай Красовский. Фото: соцсети

За жизнь Николая Красовского врачи боролись неделю, его подключили к аппарату искусственного дыхания, мужчина даже пришел в сознание и смог поговорить с женой, ведущей телепрограммы «День в большом городе» Светланой Красовской и 12-летней дочкой. В воскресенье мужчина скончался.

Руководство горнолыжного курорта «Силичи» уверено: они сделали все возможное, чтобы спасти экстремала.

— Произошел несчастный случай, как происходит везде. Не нужно искать здесь виновных. Наша служба спасения обеспечена всем необходимым, есть два снегохода, которые оборудованы под транспортировку человека. И скорую мы смогли отправить максимально близко к месту ЧП, в сноу-парке нет дороги, трассы, и машина не может ехать в гору. Кстати, ни на одном горнолыжном курорте скорая не ездит, — комментирует директор горнолыжного центра «Силичи» Людмила Пастернакевич. — Что касается этой истории, то на снегоходе был доставлен врач и лично давал указания, как транспортировать пострадавшего. Поэтому и «Силичи», и Минская областная больница оказали ту помощь, которую должны были, если есть вопросы, их разберет Следственный комитет. Не нужно поддаваться эмоциям.

Сейчас по факту смерти лыжника Николая Красовского Следственный комитет проводит проверку.

 
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