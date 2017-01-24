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Общество
24.01.2017
Евгений Федоров
«Приходишь в ГАИ, а там девушка-майор выдает права!»

Лукашенко предложил головокружительную схему экономии госсредств. Экономист рассказывает, что нужно сделать на самом деле.

Говоря о готовящемся сокращении расходов белорусской милиции, Александр Лукашенко решил довольно странным образом мотивировать главу МВД Игоря Шуневича.

– Все, что вы сократите, останется у вас, – пообещал он. – Плюс я еще в два раза увеличу эту цифру и добавлю. То есть, сократили на десять миллионов, получите двадцать миллионов – то есть еще десять миллионов дополнительно из бюджета. Пожалуйста, добавляйте оклады, покупайте служебное имущество, вооружение и так далее.

Руководитель проекта «Кошт урада» Владимир Ковалкин по просьбе «Салiдарнасцi» оценил такую инициативу, попутно объяснив, в чем здесь подвох.

– Штат милиции нужно смело сокращать наполовину, – заметил он в экспресс-комментарии. – Оставшиеся сотрудники без проблем смогут выполнять те же задачи. А вторую половину также возможно оптимизировать, если заняться вопросом офицерских званий.

По мнению экономиста, совершенно непонятно «зачем пресс-секретари, бухгалтера и прочий обслуживающий персонал в МВД носит офицерские звания».

– Такого нет ни в одной стране! – подчеркнул эксперт. – Офицерские звания должны носить люди, которые участвуют в командовании, в расследованиях, занимаются оперативной работой. Зачем давать офицерские звания девушкам, которые права выдают в ГАИ? Приходишь, а там майор выдает права. А потом у нее будет соответствующая зарплата и пенсия.

Владимир Ковалкин обратил внимание, что в Беларуси МВД – это самая крупная силовая структура, которая по численности превосходит даже армию:

– По затратам они, конечно, дешевле. Просто потому, что армия закупает различные вооружения, которые стоят дорого. С другой стороны, у МВД самые большие расходы, связанные с довольствием. Поэтому сокращать милицию, безусловно, смысл есть.

Но поскольку Лукашенко говорит о том, что все сэкономленные деньги останутся внутри структуры, а, возможно, еще и добавится что-то – очевидно, что госрасходы на ее содержание будут расти, а не сокращаться.

Напоследок экономист посоветовал, как можно гораздо более эффективно потратить эти деньги в случае реального сокращения милиции:

– Их стоит направить на переквалификацию людей, которые потеряли работу, а также на то, чтобы дать безработным людям достойное пособие по безработице. Сегодня оно у нас самое низкое в СНГ – около 12 долларов. А должно быть не ниже уровня прожиточного минимума. Эти средства замечательно бы пошли на поддержку тех людей, которые пострадали от экономического кризиса.

 
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