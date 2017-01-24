Как полуголые россиянки прославляют отдых в Дубаи

Администрация одного из пятизвездочных отелей на искусственном острове Пальма Джумейра заявила прессе, что гостиницу массово компрометируют российские модели.

Девушки размещает в соцсетях свои откровенные фотографии с хештегом в виде названия отеля.

«Мы - арабская страна, и нам поступило много жалоб от семей с детьми. Мы не хотим видеть свое название на фото с полуголыми девушками в эротических позах. Пусть они ставят на подобные фотографии просто метку «Дубай», - цитирует The Daily Mail «возмущенного» анонимного представителя отеля.

«Эта искренняя жалоба или бесплатная реклама?» - задаются вопросом пользователи в комментариях, отмечает newsru.com.

Отметим, что многие девушки модельной внешности приезжают в Дубаи для оказания эскорт-услуг в ОАЭ. Для знатоков не секрет, что, публикуя свои фотографии в Instagram, на фоне, к примеру, дубайского отеля «Парус», те рекламируют «товар лицом».

Не являются исключением с откровенными фотографиями в сети на фоне пляжей Дубая и российские селебрити разных колибров. Кто-то приезжает туда, чтобы подзаработать на корпоративах, кто-то – на отдых. Кто-то – совместить приятное с полезным.

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