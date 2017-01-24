Психолог: «Еще в белорусском крестьянстве прекрасно знали обо всех видах секса и мастурбации»

Популярный ресурс Pornhub опубликовал статистику по своим пользователям за прошедший год. Есть кое-что и о Беларуси. В частности, anal – стал самой популярной категорией, исходя из запросов наших соотечественников.

К слову, такие же интересы в России, Украине, Франции, Германии. К слову, интересы белорусов в 2016 году изменились: в 2015 самой популярной категорией у белорусов была Mature (порно со взрослыми участниками).

– Анальный секс не вошел в повседневную практику пар и, скорее всего, никогда массово не войдет, – прокомментировать результаты для citydog.by психолог Павел Зыгмантович. – Но интерес к этому все равно велик. В порнографии все это выглядит крайне увлекательно, здорово и весело. А в реальности у большинства происходит далеко не так. Учтите, что при съемках у актеров тщательная подготовка. И мало кто знает о том, каковы последствия.

Молодые люди, которые вроде бы должны быть сексуально раскрепощены, на самом деле не намного более передовые в этих вопросах. Еще в белорусском крестьянстве прекрасно знали обо всех видах секса и мастурбации – это прекрасно прижилось в белорусском фольклоре. Но сказать, что новое поколение более осведомлено в сексуальных вопросах, нельзя. Поэтому интерес к таким категориям, как «анал», сохраняется.

Стоит обратить внимание и на запретительный фактор. Говорить о сексе, а тем более об анальном, – это неприлично, грубо и плохо. Он считается грязным, извращенным. И именно то, что это не обсуждается, как следует, есть повышенный интерес. Хочется же посмотреть, как это выглядит? Людям нужно утолить любопытство и спустить свое напряжение по этому поводу. И это неплохо, пускай лучше так.