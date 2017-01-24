Фотожабы: «ВВП Беларуси упал до уровня 2007-го. Еще пара сроков – и до 1917-го дойдем»

«Салідарнасць» предлагает вашему вниманию подборку фотожаб, посвященных актуальным событиям в Беларуси и мире.

Экономисты доходчиво объясняют, почему белорусская экономика продолжает стремительное падение

Нужно ли белорусскую экономику «ломать через колено»?

«Я альфонс. Освободите меня от налога за тунеядство»

Трамп пообещал не отменять санкции против России в ближайшее время. В то же время избранный президент США не исключил и отмены санкций при определенных условиях

Чего ждать Америке и миру от Трампа в ближайшие четыре года?

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