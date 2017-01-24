Лукашенко – хоккеистам: «Это ни в одни ворота не лезет»

Президент, встречаясь с председателем наблюдательного совета хоккейного клуба «Динамо-Минск» Игорем Шуневичем, раскритиковал игру белорусских хоккеистов в КХЛ.

— Так, как вы (хоккеисты «Динамо-Минск») себя вели на площадке, играя с «Динамо» (Рига), это ни в одни ворота не лезет, — заявил Лукашенко, подчеркнув, что рижская команда уступает минским одноклубникам по многим показателям, однако в игре оказалась значительно сильнее.

— Если бы спортсмены в «Динамо» (Рига) получали такие зарплаты, как наши, у них на порядок был бы выше клуб. А вы как будто не собираетесь в плей-офф играть. Не забывайте, что 15 тысяч (болельщиков. — прим.) сидят на стадионе, и миллионы вас смотрят, в том числе и я.

Стыдно было смотреть. Команда играет неровно, вы проигрываете тогда, когда нельзя проигрывать. То, что вы сейчас потеряете, потом кровью надо добывать, чтобы выйти в плей-офф и там достойно выступить. Вы же не для меня играете, а для людей, для народа.