Щенки, которых нашли под завалами итальянские спасатели

Спустя пять дней после схода лавины на отель Rigopiano в городе Фариндола спасатели нашли под завалами трех щенков белой швейцарской овчарки.

Специалисты рассказали, что слышали тихий лай, но найти выживших собак под завалами все равно было трудно. На месте происшествия продолжается масштабная спасательная операция, со ссылкой на Associated Press передает Газета.ru.

Число жертв схода лавины достигло 12, пропавшими без вести числятся 17 человек, девять человек удалось спасти.