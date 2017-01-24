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24.01.2017
Маша Шинкаревская, SNCMedia
Самые раздражающие коллеги: от шефа-индиго до Хрустика яблочком

Директора по персоналу явно презирают сериалы. Только этим можно объяснить факт, что наши офисы разительно отличаются от фантазий сценаристов «Безумцев» и прочих «Белых воротничков».

Где томные блондинки, где сигары и коньяк? Сидим в пыли, едим котлетки из индейки и ждем цветения герани. Вместо доступного, щедрого и одинокого владельца бизнеса нами командует какой-то мнительный пухляш, помешанный на шашках. Место женщины-вамп застолбила юрист Зинаида Валерьевна. Она пришла на праздник по поводу 8 Марта в шляпке с пером.

Размаху нет, разгуляться негде! Оглянитесь: нет ли среди ваших коллег описанных ниже типажей? Ведь именно такие люди делают нашу жизнь в офисе особенно невыносимой.

Место №5. Старый мох

Эта сотрудница была в компании всегда и при случае охотно поделится с вами историями о детстве отцов-основателей. Никто не знает, чем она занимается. Ее подозревают в родственных связях с руководством, хотя чаще всего она их успешно имитирует. У нее в кабинете – чайник, оранжерея и ковер. И да, у нее есть небольшой и неприкасаемый кабинет: всех увольняют, перемещают, расширяют и сокращают вокруг этой точки стабильности в нестабильном мире.

О том, сколько ей лет, вы можете догадываться только по слову «батничек», которое она употребляет, когда хочет похвалить чей-нибудь внешний вид. Несмотря на внешнюю безобидность, в ней есть что-то зловещее: вот почему вы холодеете спиной, если она заходит к вам с этой своей непроницаемой улыбкой и произносит: «Нам надо поговорить».

Место №4. Пророк Апокалипсиса

Есть в каждом офисе. Это такой очень мрачный, иногда просто скептически настроенный сотрудник. Вне зависимости от того, чем вы собрались заниматься, он видит своей задачей вас отговорить. Его легко опознать по фразам: «Нас всех уволят» или «Этот проект никуда никогда не пойдет», «Эта инициатива – провальная» и «Все воруют». Корпоратив? Ну да, ну да. Как будто деньги девать некуда.

Пророк Апокалипсиса – убийца хорошего настроения. Часто болезненно политизирован, любит форумы. Имеет слабость к Ольге Бузовой, которую либо тайно вожделеет, либо, наоборот, ненавидит всей душой. Любит зефирки и слоеные ушки, впрочем, веселят они его, как и все остальное, лишь на очень небольшое количество времени.

Склонен к преувеличениям: если он упал, то «мне всю ключицу разворотило, и ее собирали всей больницей», если поработал, то «я третью неделю не смыкаю глаз, научился спать стоя, как лошадь». Очень держится за рабочее место и втайне презирает окружающих. Вы в опасности, если он записал вас в собеседники. В друзья он никого не записывает! (Эй, Пророк! Узнал себя? Ты нас очень бесишь!)

Место № 3. Фонтанирующий Джо

Типаж пышет такой бурной энергией, что со временем ему перестают продавать «Адреналин Раш» в офисном буфете. А махнем! А ну как двинем! А давайте-ка вы все! У Фонтанирующего Джо все кипит и переливается, он на бегу раздает инструкции и все время встречается с нужными людьми, с которыми обильно делится своими идеями.

У него прекрасные презентации, часто трехмерные. Он инноватор. На его столе – робот-помощник типа новомодной Алексы, и он раз в день присылает вам запросы присоединиться к новой социальной сети и что-нибудь скачать. Бухгалтерия ненавидит его так, что конфликты доходят до открытого саботажа, в связи с чем он часто забегает к вам одолжить до получки.

Фонтанирующий Джо – безопасный, хоть и раздражающий персонаж. К нему всегда можно зайти с чашкой кофе и поиграть с его роботом. Не обижайте Джо, его все равно скоро уволят.

Место №2. Директор-индиго

Активный, словно ртуть, молодой сотрудник, который за три года после института имеет десять лет опыта работы на руководящих должностях, уже учился в семи университетах и еще модель.

Он был везде и знает буквально все, начинает отвечать прежде, чем кто-либо успевает задать вопрос. Лихо оперирует терминами РОИ и ЕБИДТА, время от времени перепроверяя их значение с помощью «Википедии». Директор-индиго пришел к вам, чтобы эксплуатировать веру работодателя в неизбежность чудес.

В понедельник он пообещает руководству выход на IPO в рекордные сроки, во вторник начнет пророчить Нобеля генеральному директору, в среду получит повышение. Если на вашем пути воссиял директор-индиго, пакуйте вещи. Он обожает рассказывать о том, что окружающие работают неэффективно, и стремительно увольнять всех, кого видит. Как только в офисе никого не останется, а доверчивый директорат, подперев щечки ручками, сядет в ожидании барышей, директор-индиго быстро найдет новое место работы и потом всем расскажет, как его хантило межгалактическое агентство по подбору гениального персонала.

Будущее его слишком светло, и стать ступенькой к нему – большая честь. Директор-индиго уходит с легким сердцем, и вслед ему летят букеты. Перебрав за пару лет 5-10 рабочих мест, он уходит на заслуженный отдых в стартап. Ибо на работу в крупные компании его брать уже никто не хочет. На вопрос работодателей «Почему вы не задерживались нигде больше полугода?» с вызовом отвечает: «Вошел в состав акционеров и вышел из проекта».

Работать он, конечно, не умеет, но этому искусству вводить окружающих в благоговейный транс завидуют даже привокзальные цыганки.

Первое место! Хрустик яблочком

Вот оно – настоящее и абсолютное зло, которому нет прощения! Внимательно оглянитесь вокруг: возможно, он среди вас. В номинации Хрустика может выступить любой из перечисленных типажей, но и это еще не конец. Хрустик может скрываться под личиной приличного сотрудника! Если задуматься, мы все работаем в постоянной опасности. Хрустик подкрадывается незаметно, становится вам за спину, пялясь в монитор, и хрустит этим своим жутким яблоком. Мороз по коже! Что делать, если до вас добрался Хрустик? Спасаться бегством и пронзительно визжать. Все остальное мы пробовали. Не помогает!

 
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