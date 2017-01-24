«Все, ребята, с 1 января запрещаем любым госорганам вмешиваться в ценообразование»

Все новые статьи
Спецпроект:
НОВОСТИ
Щенки, которых нашли под завалами итальянские спасатели
Лукашенко – главе МВД: «Все, что вы сократите, останется у вас»
Доллар и евро продолжили снижение
Проститутки – Путину: «Пытаемся прокормиться. А еще отдаем «мзду» полиции и бандитам»
Як жыве памежная расейская вёска зь беларускімі каранямі
Якое порна глядзелі беларусы: статыстыка за 2016 год
За какие идеи белорусы голосуют рублем
Совмин анонсировал прогрессивные новшества
Посетитель горнолыжного центра «Силичи» умер после неудачного трюка
Почему МВД Украины не признается, что шансы раскрыть убийство Шеремета возросли
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Лукашенко потерял нюх? Главный итог эпопеи с «налогом на тунеядство»
«Ленин говорил: если нужно убить десять человек, то лучше сразу сто, с запасом»
Смертельно опасный декрет: кого накажут за самоубийство «тунеядца»?
Родила – теперь плати! В декрете «о тунеядстве» нашли еще один казус
Как Путин сделал Россию колонией США
РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
Мятежный генерал
Кому Лукашенко адресовал фразу про «вой и вопли»
Копейка в день. Белорус придумал свой способ платить сбор за «тунеядство»
Тарас: «И вдруг чиновник достает из портфеля мою историю и говорит: вот так надо писать»
Марш нетунеядцев: где, когда и каким маршрутом
Министр образования решил украсть выходной у школьников, родителей и учителей
Историк: Минск разрушили уже после войны
Показательная история: каким «важнейшим» вопросом озаботился Лукашенко
Необходимые пояснения про руки, жопу и ботву
«Особой привлекательности Беларусь для иностранцев не несет»
Пресс-секретарь Трампа поссорился с прессой в первый же день работы
Почему инаугурация Трампа вызывает чувство грусти
Министерство образования запретило родительским комитетам собирать деньги в школе
«Трамп i Лукашэнка давалі абяцаньні, якія немагчыма выканаць»
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
9 эпических выходов Волочковой (не повторять – может быть опасно)
Вы бы доверили свою защиту такому горячему адвокату? (голосование)
Как Кроуфорд, Шиффер и другие красавицы 90-х изменились за 20 лет
Пачакай, я сфоткаю!
Как жизнь с Путиным изменила Людмилу (+ фото с новым мужем)
Сара едет: красотка на фоне красот (часть 3)
Искушение Анжелики из Любани
«Мисс Словакия» разделась ради календаря на 2017-й
Экономика
24.01.2017
Павел Рос
«Все, ребята, с 1 января запрещаем любым госорганам вмешиваться в ценообразование»

Вот если бы правительство сказало так! А пока известный экономист призвал не считать предложения белорусских властей либеральными.

Программу социально-экономического развития на 2016-2020 годы, которую приняло белорусское правительство, в СМИ уже успели окрестить новаторской и даже либеральной.

Причина – в документе предлагается отменить некоторые ограничения, которые уже давно вызывали критику прогрессивной общественности. Например, речь идет о том, чтобы разрешить белорусам легально открывать счета в иностранных банках, отменить обязательную продажу валюты для экспортеров и внедрить принцип «налоговых депозитов», стимулирующих вывод доходов и капитала из тени и снижающее риски бизнеса.

Действительно ли такие предложения можно считать новаторскими и либеральными?

– Никаким рынком здесь не пахнет, – объясняет в экспресс-комментарии для «Салiдарнасцi» экономист Ярослав Романчук. – Если бы они сказали: все, мы ни рубля не даем больше убыточным аграрным производствам, передаем землю в частную собственность, освобождаем цены, а 80% всех активов к 2020 году должны быть в руках частных собственников – вот это были бы реформы. А так, все что там написано – это попытка хоть как-то исправить ситуацию. Исключительно для того, чтобы МВФ убедить дать денег. Это все имитация реформ.

Собеседник рекомендует чиновникам (если те действительно хотят либерализации) воспользоваться простым и понятным рецептом:

– В 90-х либерализация начиналась с одной вещи – освобождения цен. Уже тогда было понятно, что ручное управление ценами недопустимо и наносит огромный вред экономике. Если бы правительство Беларуси хотело бы дать четкий сигнал, что мы начинаем строить новую рыночную экономику, то они бы сказали: «Все, ребята, с 1 января мы запрещаем любым органам госуправления вмешиваться в ценообразование на всех этапах». А этого нет. И в ситуации, когда у дома трещины в фундаменте, нет смысла спорить о цвете занавесок. Но это как раз то, что сейчас делают власти.

Говоря о конкретных нововведениях, которые чиновники попытаются внедрить до 2020 года, эксперт считает – большинство из них не дадут ощутимого эффекта.

– Возьмем, к примеру, снятие ограничений на открытие счетов в иностранных банках, – обращает внимание Ярослав Романчук. – Каждый белорус, которому надо было открыть этот счет, уже давно это сделал. Сотни тысяч белорусов уже имеют счета за границей, поэтому это разговор об отмене ограничения, на которое и так все плюют.

В то же время в программе нет ни слова о том, что нужно заморозить налоги. Слушайте, вы каждый год делаете индексацию этих ставок! По налогу на недвижимость, по налогу на землю, увеличили единый налог на 12% и другие платежи! Это говорит о том, что пока государство не ответило на фундаментальные вопросы – где оно и для чего оно нужно?

По мнению экономиста, такие предложения лишь подчеркивают некомпетентность «красных директоров» и «крепких хозяйственников», которые сегодня занимаются государственным управлением в Беларуси, доводя экономику до плачевного состояния.

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 4.8 (оценок:19)
Главное
Кому Лукашенко адресовал фразу про «вой и вопли»
Смертельно опасный декрет: кого накажут за самоубийство «тунеядца»?
Как Путин сделал Россию колонией США
Это вам не Америка
Лукашенко потерял нюх? Главный итог эпопеи с «налогом на тунеядство»
«Какой такой Трамп? Лукашенко выше бога!»
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Rating All.BY Каталог TUT.BY