«Все, ребята, с 1 января запрещаем любым госорганам вмешиваться в ценообразование»

Вот если бы правительство сказало так! А пока известный экономист призвал не считать предложения белорусских властей либеральными.

Программу социально-экономического развития на 2016-2020 годы, которую приняло белорусское правительство, в СМИ уже успели окрестить новаторской и даже либеральной.

Причина – в документе предлагается отменить некоторые ограничения, которые уже давно вызывали критику прогрессивной общественности. Например, речь идет о том, чтобы разрешить белорусам легально открывать счета в иностранных банках, отменить обязательную продажу валюты для экспортеров и внедрить принцип «налоговых депозитов», стимулирующих вывод доходов и капитала из тени и снижающее риски бизнеса.

Действительно ли такие предложения можно считать новаторскими и либеральными?

– Никаким рынком здесь не пахнет, – объясняет в экспресс-комментарии для «Салiдарнасцi» экономист Ярослав Романчук. – Если бы они сказали: все, мы ни рубля не даем больше убыточным аграрным производствам, передаем землю в частную собственность, освобождаем цены, а 80% всех активов к 2020 году должны быть в руках частных собственников – вот это были бы реформы. А так, все что там написано – это попытка хоть как-то исправить ситуацию. Исключительно для того, чтобы МВФ убедить дать денег. Это все имитация реформ.

Собеседник рекомендует чиновникам (если те действительно хотят либерализации) воспользоваться простым и понятным рецептом:

– В 90-х либерализация начиналась с одной вещи – освобождения цен. Уже тогда было понятно, что ручное управление ценами недопустимо и наносит огромный вред экономике. Если бы правительство Беларуси хотело бы дать четкий сигнал, что мы начинаем строить новую рыночную экономику, то они бы сказали: «Все, ребята, с 1 января мы запрещаем любым органам госуправления вмешиваться в ценообразование на всех этапах». А этого нет. И в ситуации, когда у дома трещины в фундаменте, нет смысла спорить о цвете занавесок. Но это как раз то, что сейчас делают власти.

Говоря о конкретных нововведениях, которые чиновники попытаются внедрить до 2020 года, эксперт считает – большинство из них не дадут ощутимого эффекта.

– Возьмем, к примеру, снятие ограничений на открытие счетов в иностранных банках, – обращает внимание Ярослав Романчук. – Каждый белорус, которому надо было открыть этот счет, уже давно это сделал. Сотни тысяч белорусов уже имеют счета за границей, поэтому это разговор об отмене ограничения, на которое и так все плюют.

В то же время в программе нет ни слова о том, что нужно заморозить налоги. Слушайте, вы каждый год делаете индексацию этих ставок! По налогу на недвижимость, по налогу на землю, увеличили единый налог на 12% и другие платежи! Это говорит о том, что пока государство не ответило на фундаментальные вопросы – где оно и для чего оно нужно?

По мнению экономиста, такие предложения лишь подчеркивают некомпетентность «красных директоров» и «крепких хозяйственников», которые сегодня занимаются государственным управлением в Беларуси, доводя экономику до плачевного состояния.