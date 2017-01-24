Лукашенко – главе МВД: «Все, что вы сократите, останется у вас»

От оптимизации в МВД никуда не уйти, но глупого сокращения быть не должно, заявил глава Беларуси во время рабочей встречи с министром внутренних дел.

Игорь Шуневич доложил Александру Лукашенко о результатах деятельности органов внутренних дел в 2016 году. Отдельной темой доклада стала оптимизация структуры министерства, сообщает БЕЛТА.

– Мы от этого никуда не уйдем. Вы постоянно мне докладываете, что криминогенная ситуация улучшается, значит, нам постепенно надо идти к сокращению, но не к бездумному, а к оптимизации структур, – сказал Лукашенко, подчеркнув, что сэкономленные за счет этого средства останутся на балансе ведомства. – Пожалуйста, добавляйте оклады, покупайте служебное имущество, вооружение и так далее. Так будет и впредь: все, что вы сократите, останется у вас. Плюс я еще в два раза увеличу эту цифру и добавлю. То есть сократили на Br10 млн, получите Br20 млн – Br10 млн сокращенных и Br10 млн дополнительно из бюджета.

Поэтому вы должны быть заинтересованы в этом, но не в ущерб службе. Не должно быть оптимизации ради глупого сокращения. Тем более нельзя обижать порядочных людей в милиции. Если они заслуживают дальше продолжать свою службу и востребованы, значит, их нужно сохранить. Кто не хочет, не может, кто плохо несет службу, от них надо освобождаться. Поэтому должна быть разумная оптимизация.

Отметим, за неделю до встречи на высшем уровне милицейская ведомственная газета анонсировала оперативное совещание в МВД (состоялось 17 января). В зоне особого внимания были репутация и имидж ведомства.

«Будет рассмотрен вопрос о реагировании на негативную информацию о деятельности милицейского ведомства, распространяемую в медиапространстве, мерах по защите деловой репутации всей системы, чести и достоинстве сотрудников, — сообщило издание, отмечает «Белорусский партизан».

И привело слова Шуневича: «…ироничные и пренебрежительные высказывания не оказывают глобального влияния на общественное мнение, но они создают фон, подрывают доверие населения к милиции… Актуальной задачей является выработка четкой позиции ведомства в этой сфере и единого алгоритма противодействия деструктивному информационному воздействию».