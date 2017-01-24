Проститутки – Путину: «Пытаемся прокормиться. А еще отдаем «мзду» полиции и бандитам»

Недавно Владимир Путин назвал русских проституток «лучшими в мире».

«Девушки с пониженной социальной ответственностью», – а именно такой эвфемизм недавно ввел в русский язык президент России.

Глава объединения секс-работниц «Серебряная роза» Ирина Маслова из Татарстана рада, что проблемам девушек этой профессии Владимир Путин уделил довольно большое внимание – почти полторы минуты экранного времени.

– Да, наши секс-работницы действительно лучшие в мире! – комментирует она изданию «Казанский репортер». – И правильно сказано, многие зарабатывают секс-работой для того, что прокормить себя и свои семьи. Только помимо этого, секс-работницы в России еще отдают «мзду» полиции и бандитам, а взамен получают унижение, побои, убийства, истязания и беззащитность.