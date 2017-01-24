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Общество
24.01.2017
Алесь Пилецкий, Еврорадио
«Я альфонс. Освободите меня от налога за тунеядство»

Указ №200 руководителя государства позволяет местным властям «в особых случаях» освобождать от уплаты знаменитого налога за тунеядство.

Еврорадио поговорило с чиновниками нескольких райисполкомов и узнала, что пишут в таких заявлениях.

Кобрин: «Думала, у нас потерянное поколение. А оказывается, что вовсе нет»

— Я думала, что у нас потерянное поколение. А оказывается, что вовсе нет. Очень много заявлений, написанных внуками. Пишут, что они очень любят своих бабушек и дедушек, что очень внимательно за ними смотрят. Родители у этих молодых людей на пенсии, не работают, но вот за бабушками ухаживают почему-то именно внуки... Еще почему-то мужчины в основном обращаются. Мужчины, мужчины, мужчины. Мужчина один вот приходил, так хорошо выглядел. Хотел заявление написать, но когда узнал, что мы приедем к нему домой, развернулся и ушел. Сказал только, что «упакованный», — рассказывают в финансовом отделе Кобринского райисполкома.

Здесь принимают по 2-3 заявления об освобождении от тунеядского налога в день. Чиновница также рассказывает, что очень много просьб от выпускников различных учебных заведений. Одним трудно найти работу, другие просто не успели этого сделать.

Слоним: «Если человек выезжал за границу, то он имеет деньги»

— Много таких случаев, когда молодые после институтов ищут работу, но в Слониме не могут ее найти. А на биржу не идут, говорят, что стыдно. Мол, молодой, из Минска приехал, а работы нет... Часть заявлений мы удовлетворяем. Приглашаем таких людей к нам на заседание комиссии. Спрашиваем, почему не работают, что и как. На место выезжаем перед этим... Мы все проверяем. Запрос в налоговую отправляем, смотрим выезд за границу. Естественно, если человек выезжал за границу, то он имеет деньги, он может заплатить. Попадаются такие случаи, отказывают в льготе тогда, — говорят в исполкоме.

Здесь получили около 50 заявлений об освобождении от налога. Рассмотреть успели 30. Из них удовлетворили «только 3-4».

Мозырь: «Студентов очень много, кто платно учился и не имел направления»

— Часто пишут только одну строку: «Прошу освободить, потому что у меня сложное материальное положение». Мы тогда едем проверить. К сожалению, у многих небо и земля. Пишут одно, а дома совсем другое. Еще студенты много заявлений написали. Они в прошлом году не работали еще, а теперь уже устроились на зарплату по 200-250 рублей. Таким даем льготу по уплате. Но все индивидуально. Студентов очень много, кто платно учился и не имел направления...

Еще молодые мамы попали, которые никогда не работали. Если у них жилье есть, муж с зарплатой, то такое заявление не рассматривается. Если она мать-одиночка, квартира съемная, то, конечно, освобождаем... Еще бывает, что кто-то живет нерасписанным, ребенок до семи лет, и тогда здесь вопрос юридический. Мужа как будто и нет, но он же отец. Комиссия собирается раз в неделю, выезжаем и смотрим.

— В кабинете решать такие дела — не дай бог. Я на прошлой неделе сама ездила. Молодые ребята, которые в 2015 году нигде не работали, почему-то вдруг массово ухаживают за своими бабушками. А если к такой бабушке приехать, то там совсем иначе всё. Знаете, бывает даже пишут, что я вот не работал, не работаю и работать не буду — меня жена кормит и поит. Прямым текстом. Один написал: «Я альфонс!». Только молодых студентов жалко, они-то не могли никуда деться в 2015 году, — рассказывает начальник финотдела райисполкома Мозыря.

Всего в Мозырском районе отправили около 12 тысяч «писем счастья». 140 человек написали заявления с просьбой освободить их от уплаты сбора. По словам чиновников, на данный момент удовлетворили примерно 2-3% из обработанных просьб.

Марш нетунеядцев: где, когда и каким маршрутом

 

 
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