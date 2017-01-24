«Глядишь – и к 3000 году догоним Литву»

Белорусы прокомментировали «революционные» инициативы правительства.

Накануне стало известно, что Совет министров Беларуси заложил в программу социально-экономического развития Беларуси на 2016-2020 годы некоторое прогрессивные новшества.

В частности, речь идет о снятии ограничений на открытие счетов в иностранных банках, отмене обязательной продажи валютной выручки, внедрении механизма необратимой приватизации и т. д. Журналисты уже назвали эти инициативы «либерализацией на марше».

Пользователи Байнета, в свою очередь, отреагировали на планы чиновников со скепсисом и сомнениями. Приводим избранное с дискуссионной площадки talks.by:

«Поздно! Как всегда лет на 15…».

«Свежо предание, да верится с трудом»

«Жаль, что все это – лишь пыль в глаза МВФ».

«Либерализация должна затронуть мелкий и средний частный бизнес. Вот где ключ к росту. У нас же проще на заводе за 500 рублей работать и ничего не делать».

«Крутятся возле запорожца: колеса меняют, красят, стекла тонируют. На большее они не способны».

«Глядишь – и в 3000 году догоним Литву. Просто смешно, а быстрее нельзя?».

«У нас есть лишь один «мегарегулятор» – и это реальная проблема!».

«Это возможно, только после полной смены власти на молодых, умных и амбициозных... А до этого еще работы непочатый край. И становится совсем грустно, потому что звучит это – как утопия в наших условиях».

«Сроки очень расплывчатые. До 2020 еще далеко. Уже и слышали обещания про $ 1000 к 2015 году... А сейчас, может, возьмут деньги от МВФ и свернут все эти реформы».