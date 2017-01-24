Международный спортивный суд оправдал белорусских гребцов

Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляцию мужской сборной Беларуси по гребле на байдарках и каноэ на годичное отстранение.

На Олимпиаде-2012 белорусы завоевали три медали в гребле на байдарках и каноэ. На следующие Игры наших представителей в этом виде спорта просто не пустили

16 июля 2016 года стало известно, что 16 июля стало известно, что наши гребцы на байдарках и каноэ пропустят Олимпиаду в Рио: Международная федерация наложила на всю команду годичную дисквалификацию. Поводом для этого стало обнаружение французской полицией мельдония в лагере белорусской сборной, которая тренировалась в этой стране.

При этом никаких объяснения – препарат был найден не у гребцов, а у сопровождающего лица, которому был официально выписан в качестве лечения – во внимание не принимались. Судя по всему, вынесение решения о дисквалификации умышленно затягивалось, чтобы лишить возможности белорусских спортсменов добиться его отмены до Олимпиады.

«Беспредельщики! Целенаправленно убирают сильных спортсменов»

Наша сторона обратилась в Спортивный арбитражный суд, штаб-квартира которого находится в Лозанне. Разбирательство заняло около полугода. В итоге CAS вынес вердикт в пользу Беларуси.

В распространенном пресс-релизе содержится лишь краткая информация по делу. Из документа следует: достаточных доказательств, чтобы обвинить белорусских гребцов в нарушении антидопинговых правил, не существует. Судьи пришли к выводу, что никаких оснований для дисквалификации нет.

Оснований нет, но последствия есть. Олимпиаду-2016 не проведешь заново: в результате решения Международной федерации каноэ одна из сильнейших команд мира была вычеркнута из борьбы за медали на главных стартах четырехлетия.

Вероятно, те, кто это делал, понимали, что дисквалификация абсолютно необоснованна, и в будущем её придется отменять. Но главная цель была краткосрочной: убрать белорусских гребцов с Олимпиады-2016. И она, к сожалению, достигнута. А потом можно и извиниться: мол, ошибочка вышла.

Но извинений в этой ситуации будет недостаточно. Спекуляция на антидопинговой теме в данном случае слишком очевидна, поэтому необходимо добиться наказания виновных, чтобы иным впредь неповадно было заниматься подобными аферами.

Генеральный секретарь НОК Анатолий Котов заявил телеканалу «Беларусь 1», что готовится иск в швейцарский суд о возмещении морального ущерба, который понесла наша команда в связи с недопуском к Олимпийским играм и отстранением от тренировочного процесса и международных стартов. Это хорошо, но этого мало. Необходимо добиться расследования деятельности тех, кто выносил решение о дисквалификации.