Международный спортивный суд оправдал белорусских гребцов

Все новые статьи
Спецпроект:
НОВОСТИ
Щенки, которых нашли под завалами итальянские спасатели
Лукашенко – главе МВД: «Все, что вы сократите, останется у вас»
Доллар и евро продолжили снижение
Проститутки – Путину: «Пытаемся прокормиться. А еще отдаем «мзду» полиции и бандитам»
Як жыве памежная расейская вёска зь беларускімі каранямі
Якое порна глядзелі беларусы: статыстыка за 2016 год
За какие идеи белорусы голосуют рублем
Совмин анонсировал прогрессивные новшества
Посетитель горнолыжного центра «Силичи» умер после неудачного трюка
Почему МВД Украины не признается, что шансы раскрыть убийство Шеремета возросли
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Лукашенко потерял нюх? Главный итог эпопеи с «налогом на тунеядство»
«Ленин говорил: если нужно убить десять человек, то лучше сразу сто, с запасом»
Смертельно опасный декрет: кого накажут за самоубийство «тунеядца»?
Родила – теперь плати! В декрете «о тунеядстве» нашли еще один казус
Как Путин сделал Россию колонией США
РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
Мятежный генерал
Кому Лукашенко адресовал фразу про «вой и вопли»
Копейка в день. Белорус придумал свой способ платить сбор за «тунеядство»
Тарас: «И вдруг чиновник достает из портфеля мою историю и говорит: вот так надо писать»
Марш нетунеядцев: где, когда и каким маршрутом
Министр образования решил украсть выходной у школьников, родителей и учителей
Историк: Минск разрушили уже после войны
Показательная история: каким «важнейшим» вопросом озаботился Лукашенко
Необходимые пояснения про руки, жопу и ботву
«Особой привлекательности Беларусь для иностранцев не несет»
Пресс-секретарь Трампа поссорился с прессой в первый же день работы
Почему инаугурация Трампа вызывает чувство грусти
Министерство образования запретило родительским комитетам собирать деньги в школе
«Трамп i Лукашэнка давалі абяцаньні, якія немагчыма выканаць»
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
9 эпических выходов Волочковой (не повторять – может быть опасно)
Вы бы доверили свою защиту такому горячему адвокату? (голосование)
Как Кроуфорд, Шиффер и другие красавицы 90-х изменились за 20 лет
Пачакай, я сфоткаю!
Как жизнь с Путиным изменила Людмилу (+ фото с новым мужем)
Сара едет: красотка на фоне красот (часть 3)
Искушение Анжелики из Любани
«Мисс Словакия» разделась ради календаря на 2017-й
Спорт
24.01.2017
Михаил Миронович
Международный спортивный суд оправдал белорусских гребцов

Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляцию мужской сборной Беларуси по гребле на байдарках и каноэ на годичное отстранение.

На Олимпиаде-2012 белорусы завоевали три медали в гребле на байдарках и каноэ. На следующие Игры наших представителей в этом виде спорта просто не пустили

16 июля 2016 года стало известно, что 16 июля стало известно, что наши гребцы на байдарках и каноэ пропустят Олимпиаду в Рио: Международная федерация наложила на всю команду годичную дисквалификацию. Поводом для этого стало обнаружение французской полицией мельдония в лагере белорусской сборной, которая тренировалась в этой стране.

При этом никаких объяснения – препарат был найден не у гребцов, а у сопровождающего лица, которому был официально выписан в качестве лечения – во внимание не принимались. Судя по всему, вынесение решения о дисквалификации умышленно затягивалось, чтобы лишить возможности белорусских спортсменов добиться его отмены до Олимпиады.

«Беспредельщики! Целенаправленно убирают сильных спортсменов»

Наша сторона обратилась в Спортивный арбитражный суд, штаб-квартира которого находится в Лозанне. Разбирательство заняло около полугода. В итоге CAS вынес вердикт в пользу Беларуси.

В распространенном пресс-релизе содержится лишь краткая информация по делу. Из документа следует: достаточных доказательств, чтобы обвинить белорусских гребцов в нарушении антидопинговых правил, не существует.  Судьи пришли к выводу, что никаких оснований для дисквалификации нет.

Оснований нет, но последствия есть. Олимпиаду-2016 не проведешь заново: в результате решения Международной федерации каноэ одна из сильнейших команд мира была вычеркнута из борьбы за медали на главных стартах четырехлетия.

Вероятно, те, кто это делал, понимали, что дисквалификация абсолютно необоснованна, и в будущем её придется отменять. Но главная цель была краткосрочной: убрать белорусских гребцов с Олимпиады-2016. И она, к сожалению, достигнута. А потом можно и извиниться: мол, ошибочка вышла.

Но извинений в этой ситуации будет недостаточно. Спекуляция на антидопинговой теме в данном случае слишком очевидна, поэтому необходимо добиться наказания виновных, чтобы иным впредь неповадно было заниматься подобными аферами.

Генеральный секретарь НОК Анатолий Котов заявил телеканалу  «Беларусь 1», что готовится иск в швейцарский суд о возмещении морального ущерба, который понесла наша команда в связи с недопуском к Олимпийским играм и отстранением от тренировочного процесса и международных стартов. Это хорошо, но этого мало. Необходимо добиться расследования деятельности тех, кто выносил решение о дисквалификации.

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 5 (оценок:4)
Главное
Кому Лукашенко адресовал фразу про «вой и вопли»
Смертельно опасный декрет: кого накажут за самоубийство «тунеядца»?
Как Путин сделал Россию колонией США
Это вам не Америка
Лукашенко потерял нюх? Главный итог эпопеи с «налогом на тунеядство»
«Какой такой Трамп? Лукашенко выше бога!»
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Rating All.BY Каталог TUT.BY