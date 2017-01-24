Есть ли однополая любовь в белорусском женском спорте

Изучили деликатный вопрос.

В новогодние дни баскетболистка венгерского клуба «Дьор» Кейша Гори написала на своей Facebook-странице, что прямо сейчас чувствует себя отлично. Она здорова, делает, что и хотела делать, путешествует и рядом с ней «прекрасная женщина», которая не только ее «девушка, но и лучший друг».

«Прекрасная женщина» – баскетболистка сборной Беларуси Татьяна Лихтарович. Также в «семейном положении» девушек в фейсбуке отображается, что они находятся в отношениях.

У Гори и Лихтарович много совместных откровенных фото.

Правда, громко говорить о первом каминг-ауте в белорусском спорте не спешим. Сама Татьяна молчит и не горит желанием давать интервью по этому поводу, а баскетбольные болельщики еще недавно видели Лихтарович в Беларуси среди зрителей мужского баскетбола в компании парня. Но откровенные фотографии и высказывания подруги Лихтарович подтолкнули корреспондента Tribuna.com изучить вопрос с разных сторон.

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В американском и европейском баскетболе однополые связи являются нормой. Россиянка Светлана Абросимова открыто рассказала о своей карьере в женском НБА.

– На рандеву меня звали даже женщины нетрадиционной ориентации!

– Фанатки?

– Да. Как-то дали мне фотографию, чтобы поставить автограф, а на обратной стороне: «Светлана, я без ума от тебя» и номер телефона. Кстати, для «Сиэтла» в этом нет ничего удивительного. Мне намекали, что в команде только чуть больше половины девушек любит мужчин.

В США и Европе уже обычным каминг-аутом никого не удивишь. Там спортсменки запросто дарят друг другу руку и сердце. Вот, например, дело происходит после игры голландской команды Loon Lions. Баскетболистка, которая делает предложение, – Молли Макдауэлл, сейчас тренер Loon Lions. Девушка, которой делают предложение, – Белинда Бос, сейчас помощник менеджера в отделе маркетинга Adidas. Говорят, счастливо живут вместе.

Некоторые спортсменки даже заводили детей через ЭКО, а потом разводились. Это случилось с известной американской баскетболисток Бриттни Гринер. Впрочем, это их дела, западные. Давайте к нашим белорусским реалиям.

Собственно, именно американка «раскачала» тему однополых связей в Беларуси. Два года назад в «Цмоки-Минск» приехала первая официально женатая баскетболистка – американка Андола Дорч ( фото со свадьбы прилагаются). Если что, Андола – слева.

Ошибочно думать, что однополых связей среди белорусок не существует в принципе. Мы попросили развить тему человека, хорошо знакомого с белорусским баскетболом.

– Если говорить о чемпионате Беларуси, то я знаю лишь некоторых девушек-лесбиянок. Их процентов 5 в моем круге общения. Они это скрывают, об этом никто не любит говорить открыто, поэтому вполне допускаю, что их заметно больше.

– Как эти 5 процентов ведут себя в команде?

– Смотри, в мужском спорте это вообще скрывается. В принципе. В женском баскетболе и игроки, и руководство клуба знают об этом. И отношение к этому нормальное. Почему-то так сложилось, что отношения между девушками – это вполне терпимо, а между парнями это как-то уже не комильфо. Наверное, как-то исторически вышло, что к женщинам более спокойное и гладкое отношение, чем к мужчинам.

– В каких командах?

– Ой, прости, команды назвать не могу, чтобы никому не осложнить жизнь в нашем обществе. Забавно, что некоторые девушки после отношений с девушками встречаются с парнями.

Как видим, никто не спешит открыто рассказывать о своих чувствах. Тем не менее, другие источники, близкие к женскому баскетболу, утверждают, что даже за женскую сборную Беларуси по баскетболу ранее выступала девушка, предпочитающая однополые отношения.

А что в других видах спорта?

Баскетбол ничем не отличается от других командных видов спорта. Такая же ситуация, например, в гандболе. На сборах при постоянном контакте и зарождаются отношения между партнерами. Если коротко, то в Беларуси случаев мало, в Европе – много.

– В разных странах дела обстоят по-разному. В Беларуси я слышала о двух случаях однополых отношений. На Западе их заметно больше, – рассказывает много игравшая в Европе гандболистка сборной Беларуси. – Представляешь, у меня были две лучшие подруги, которые были парой. Для них это норма. Со временем и я привыкла к такому окружению.

– Однополые связи влияют на отношения в команде?

– Ну, ко мне никто не приставал :). Повторюсь, в Европе таких случаев хватает, там к этому относятся нормально. Была даже история, когда француженка подписывала контракт, и первой строкой которого был пункт, что ее партнерша-бразильянка тоже должна играть в команде. У них была крепкая связь. Наверное, и сейчас вместе.

Неужели и в белорусском футболе такое бывает?

– Часто ли встречаются однополые связи в женском футболе?

– Чаще, чем ты думаешь! – строго отвечает белорусская футболистка и отказывается развивать тему.

Девушка, завершившая карьеру, говорит гораздо свободнее.

– Ты, наверное, не будешь спорить, что в европейском женском футболе встречается однополая любовь.

– Ну и в белорусском футболе ее достаточно много. Это не обязательно футбол. Бывают пары из разных видов спорта. По крайней мере, я их видела с нашими футболистками. Даже знаю, что у них есть свои собственные дискотеки, где проводят время преимущественно лесбиянки, среди которых много футболисток. Интересно другое. Как только у какой-то девушки из этого круга возникают взаимные чувства к мужчине, она тотчас возвращается в привычное русло. Такое обстоятельство имеет место быть.

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Как-то много лет назад для меня это стало шоком, когда узнала о подругах, на которых бы в жизни не подумала. В итоге перестала залазить в душу и узнавать о личных связях, би они там или нет. Но именно девушек би много.

– Интимные отношения спортсменок как-то отражаются на коллективе?

– Это редко бывает заметно. Только если пара вдруг поругается. На тренировках тут же начинается взаимное рыканье. Обычный женский коллектив. Мол, мы с тобой поругались, поэтому я не дам тебе пас. Хотя это может произойти и между обычными девушками. Я никогда не состояла в отношениях с дамами, но я тоже могла поругаться с подругой и не давать ей пас.

– Тебя никогда не волновал вопрос, почему тема однополой любви всплывает именно в командных видах спорта?

– У каждого вида деятельности своя специфика. Я, например, знаю, что среди танцоров полно геев. У девушек в футболе тоже все вполне объяснимо. Изначально футболом идут заниматься такие девушки-пацанки. У них соответствующая внешность. А когда приходят в футбол, порой начинают вести себя, как мужчины. Как-то случился полный алес. Партнерши по команде стали в открытых карманах рюкзаков носить мужские дезодоранты.

Когда спрашивала зачем, прилетела грамотная отговорка: «Ну, мужской дезодорант же лучше, более устойчив». Так-то оно так, но зачем демонстративно показывать свой мужской аксессуар? Такие мелкие детали влияют на общий фон в командных видах спорта. И еще момент. Чем в таком случае такие девушки могут заинтересовать мужчин? Внешний вид? Ну вы что? Общения с представителями других сфер тоже мало. Так и получается, что девушки варятся в собственном соку.

– Почему никто не решается на каминг-ауты?

– Некоторые просто не хотят выносить такое на публику, а у некоторых совсем другая причина. Они не позиционируют себя как лесбиянки. Это не их состояние души. Есть влечение, а мужчины рядом нет. Вот и начинается такая сильная дружба с девушками, которая порой перерастает в отношения сексуального характера.

***

Одним словом, в Беларуси если и есть однополые отношения, то их никто не афиширует. В Европе ровным счетом наоборот. К слову, Татьяна Лихтарович, из-за которой мы и подняли тему, подтверждала эту же мысль в программе Сергея Щурко и Анастасии Косенковой «Моментом в море» в ноябре 2014 года.

– Возможно, у нас в стране тоже много девушек, которые часто проводят время вместе, но не афиширует этого. Там, за границей, к этому относятся нормально, как к обычному явлению.