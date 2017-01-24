С чем связан новый обвал белорусского экспорта

Многолетние усилия освоению «дальней дуги» по-прежнему не дают результата.

Во всяком случае, об этом свидетельствуют последние данные официальной статистики, согласно которой за январь-ноябрь прошлого года экспорт Беларуси снизился на 11,8% к соответствующему периоду 2015-го. Для сравнения: экспорт соседней Украины в 2016 году упал лишь на 6% – во многом из-за торговой войны с Россией, которая заблокировала для украинских производителей выход на восточные рынки.

Из-за чего же так резко снизился белорусский экспорт?

По словам экономического эксперта Александра Алесина, белорусский экспорт в Россию в 2016 году не только преодолел падение, но и вышел в небольшой плюс.

– Это связано с некоторой стабилизацией российской экономики и укреплением российского рубля, – замечает он. – Мы знаем, что нефть сегодня торгуется в районе 50-55 долларов за баррель. Все это ведет к росту валютной выручки в России, накоплению нефтедолларов. Крепкий российский рубль, в свою очередь, снижает конкурентоспособность российских товаров по сравнению с белорусскими.

Специалист напоминает, как несколько лет назад белорусы ездили в Россию за покупками – в частности, автомобилями, потому что это было выгодно.

– Сейчас ситуация изменилась – и покупательная способность россиян выросла, – говорит эксперт. – Причем, это касается как физических, так и юридических лиц. Происходит стабилизация и даже некоторый рост экспорта в Россию.

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