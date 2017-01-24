Все новые статьи
Спецпроект:
НОВОСТИ
Щенки, которых нашли под завалами итальянские спасатели
Лукашенко – главе МВД: «Все, что вы сократите, останется у вас»
Доллар и евро продолжили снижение
Проститутки – Путину: «Пытаемся прокормиться. А еще отдаем «мзду» полиции и бандитам»
Як жыве памежная расейская вёска зь беларускімі каранямі
Якое порна глядзелі беларусы: статыстыка за 2016 год
За какие идеи белорусы голосуют рублем
Совмин анонсировал прогрессивные новшества
Посетитель горнолыжного центра «Силичи» умер после неудачного трюка
Почему МВД Украины не признается, что шансы раскрыть убийство Шеремета возросли
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Лукашенко потерял нюх? Главный итог эпопеи с «налогом на тунеядство»
«Ленин говорил: если нужно убить десять человек, то лучше сразу сто, с запасом»
Смертельно опасный декрет: кого накажут за самоубийство «тунеядца»?
Родила – теперь плати! В декрете «о тунеядстве» нашли еще один казус
Как Путин сделал Россию колонией США
РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
Мятежный генерал
Кому Лукашенко адресовал фразу про «вой и вопли»
Копейка в день. Белорус придумал свой способ платить сбор за «тунеядство»
Тарас: «И вдруг чиновник достает из портфеля мою историю и говорит: вот так надо писать»
Марш нетунеядцев: где, когда и каким маршрутом
Министр образования решил украсть выходной у школьников, родителей и учителей
Историк: Минск разрушили уже после войны
Показательная история: каким «важнейшим» вопросом озаботился Лукашенко
Необходимые пояснения про руки, жопу и ботву
«Особой привлекательности Беларусь для иностранцев не несет»
Пресс-секретарь Трампа поссорился с прессой в первый же день работы
Почему инаугурация Трампа вызывает чувство грусти
Министерство образования запретило родительским комитетам собирать деньги в школе
«Трамп i Лукашэнка давалі абяцаньні, якія немагчыма выканаць»
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
9 эпических выходов Волочковой (не повторять – может быть опасно)
Вы бы доверили свою защиту такому горячему адвокату? (голосование)
Как Кроуфорд, Шиффер и другие красавицы 90-х изменились за 20 лет
Пачакай, я сфоткаю!
Как жизнь с Путиным изменила Людмилу (+ фото с новым мужем)
Сара едет: красотка на фоне красот (часть 3)
Искушение Анжелики из Любани
«Мисс Словакия» разделась ради календаря на 2017-й
Общество
24.01.2017
Фаина Наконечная, Завтра твоей страны
За какие идеи белорусы голосуют рублем

Почему в Беларуси краудфандинг не удается превратить в инкубатор бизнес-проектов?

– Если человек хочет открыть предприятие, начать свое дело, он может пойти в банк, взять кредит. Или одолжить деньги. Раньше финансирование ограничивалось этими инструментами. А недавно выяснилось, что сам социум готов поддерживать идеи и проекты, которые могут принести пользу или просто вызывают интерес, – говорит координатор программ ODB Brussels  Максим Подберёзкин.

Два основных плюса, благодаря которым краудфандинг получил развитие в Беларуси: гибкость и очевидная маркетинговая роль.

Гибкость  подразумевает доступность для всех. Успешность проекта напрямую связана с тем, как человек представит свою идею. Если продукт интересен и люди голосуют рублем, то появляется стимул в повышении качества и количества продукта.

Продолжение статьи читайте здесь

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 5 (оценок:4)
Главное
Кому Лукашенко адресовал фразу про «вой и вопли»
Смертельно опасный декрет: кого накажут за самоубийство «тунеядца»?
Как Путин сделал Россию колонией США
Это вам не Америка
Лукашенко потерял нюх? Главный итог эпопеи с «налогом на тунеядство»
«Какой такой Трамп? Лукашенко выше бога!»
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Rating All.BY Каталог TUT.BY