За какие идеи белорусы голосуют рублем

Почему в Беларуси краудфандинг не удается превратить в инкубатор бизнес-проектов?

– Если человек хочет открыть предприятие, начать свое дело, он может пойти в банк, взять кредит. Или одолжить деньги. Раньше финансирование ограничивалось этими инструментами. А недавно выяснилось, что сам социум готов поддерживать идеи и проекты, которые могут принести пользу или просто вызывают интерес, – говорит координатор программ ODB Brussels Максим Подберёзкин.

Два основных плюса, благодаря которым краудфандинг получил развитие в Беларуси: гибкость и очевидная маркетинговая роль.

Гибкость подразумевает доступность для всех. Успешность проекта напрямую связана с тем, как человек представит свою идею. Если продукт интересен и люди голосуют рублем, то появляется стимул в повышении качества и количества продукта.

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