Лучший футболист России: Заслуженно ли мы получаем такие «бабки»? Нет!

Лучший футболист России Федор Смолов в интервью Илье Азару для GQ обсудил тему зарплат в спорте №1.
Приводим любопытный фрагмент диалога между журналистом и игроком.
– Ты получаешь около € 2 миллионов в год. Думаешь, нормально, что футболисты получают такие деньги, а, например, журналисты живут на 80 тысяч [российских] рублей (около 1350 долларов – примечание «Салідарнасці») в месяц? – спрашиваю я Федю. Он надолго задумывается.
– В принципе, деньги, которые вовлечены в ту сферу, где ты работаешь, пропорциональны моей и твоей зарплате.
– Ну в нефтяную сферу вовлечены еще большие деньги, но бурильщик € 2 миллиона в год не получает.
– Найти людей на свободное место бурильщика можно больше, чем профессиональных футболистов, – держит удар Федор.
– То есть дело в том, что футболисты – штучный товар?
– Получается, так. Миллионы пацанов занимаются футболом, а играют на уровне сборной 30 человек.
– Но ведь футболисты ничего полезного миру не дают.
– Я с тобой согласен.
– Врач никогда не будет столько получать, хотя он занимается реально важными вещами.
– Ты что хочешь от меня услышать? Заслуженно ли мы получаем такие бабки? Нет!
– Вооооот!
– Но мне комфортно, скажу тебе так, – добавляет Смолов и широко улыбается.
Федор, конечно, не против красивой жизни – отдыхает в дорогих отелях и ресторанах, любит быстрые машины и недавно купил себе новый Porsche за € 12 миллионов. «Ты знаешь какую-нибудь быструю машину, которая будет стоить дешевле?» – говорит он…