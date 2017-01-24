Лучший футболист России: Заслуженно ли мы получаем такие «бабки»? Нет!

Лучший футболист России Федор Смолов в интервью Илье Азару для GQ обсудил тему зарплат в спорте №1.

Приводим любопытный фрагмент диалога между журналистом и игроком.

– Ты получаешь около € 2 миллионов в год. Думаешь, нормально, что футболисты получают такие деньги, а, например, журналисты живут на 80 тысяч [российских] рублей (около 1350 долларов – примечание «Салідарнасці») в месяц? – спрашиваю я Федю. Он надолго задумывается.

– В принципе, деньги, которые вовлечены в ту сферу, где ты работаешь, пропорциональны моей и твоей зарплате.

– Ну в нефтяную сферу вовлечены еще большие деньги, но бурильщик € 2 миллиона в год не получает.

– Найти людей на свободное место бурильщика можно больше, чем профессиональных футболистов, – держит удар Федор.

– То есть дело в том, что футболисты – штучный товар?

– Получается, так. Миллионы пацанов занимаются футболом, а играют на уровне сборной 30 человек.

– Но ведь футболисты ничего полезного миру не дают.

– Я с тобой согласен.

– Врач никогда не будет столько получать, хотя он занимается реально важными вещами.

– Ты что хочешь от меня услышать? Заслуженно ли мы получаем такие бабки? Нет!

– Вооооот!

– Но мне комфортно, скажу тебе так, – добавляет Смолов и широко улыбается.

Федор, конечно, не против красивой жизни – отдыхает в дорогих отелях и ресторанах, любит быстрые машины и недавно купил себе новый Porsche за € 12 миллионов. «Ты знаешь какую-нибудь быструю машину, которая будет стоить дешевле?» – говорит он…