Раскодировать Беларусь

Иногда мечты, сбываясь, превращаются… нет, не в кошмар, но в нечто совершенно иное, чем нам грезилось.

Фото Семёна Печенко

Когда в конце восьмидесятых годов прошлого века мы мечтали о независимой Беларуси, то представляли её демократической, процветающей страной (и, конечно же, с бело-красно-белым флагом в роли государственного). Наши чаяния относительно суверенитета сбылись гораздо раньше, чем можно было себе представить. Но вот дальше всё пошло наперекосяк. И так продолжается уже без малого четверть века.

В какой-то момент мы начали надеяться, что перемены придут сами собой. Ну, например, подрастет молодое поколение, которое на дух не выносит Александра Лукашенко, или случится экономический кризис, недовольство избирателей выйдет из берегов, и первому президенту придется уйти.

В результате Беларусь пережила несколько девальваций, включая рекордную трёхкратную, но удивительным образом система даже не пошатнулась, а подросшие молодые в подавляющем большинстве своем стали не революционерами, а конформистами.

Почему так вышло? В том числе из-за распространенного ошибочного представления, что «всё дело в Лукашенко». Его персона стала универсальным алиби, на которое легко списать всё происходящее в стране.

Увы, но Лукашенко – не причина, а следствие. Да, следствие, которое активно воспроизводит причину. Но всё же лишь следствие.

Причина же наших проблем кроется гораздо глубже, хотя очевидна и банальна – это состояние общества, его родовые черты, сформировавшиеся задолго до введения института президентства в Беларуси. И это изменить гораздо сложнее, чем добиться (дождаться), пока страну возглавит новый лидер. Который, кстати, не обязательно будет лучше нынешнего.

Фокус в том, что менять белорусов не очень-то получается даже у Лукашенко. Он, скорее, во многом подстраивается под доминирующие настроения или, если угодно, им соответствует.

Но как только Лукашенко пытается что-то скорректировать, то натыкается на Великую Белорусскую Стену, невидимую и непреодолимую. Он уже не раз высказывал недовольство тем, что граждане слишком многого ждут от государства (за что боролся, на то и напоролся), но воз и ныне там.

Сложившаяся ситуация уже мешает и многим во власти. Знаковым в этом смысле выглядит выступление на «Кастрычніцкім эканамічным форуме» Кирилла Рудого, ныне занимающего пост посла Беларуси в Китае:

– Нам нужно раскодировать общество. У нас есть культурные барьеры, которые тормозят экономику: потребительское отношение к инвесторам, к государству и друг другу, приоритет равенства над богатством, ориентация на советское прошлое, гигантомания, мотивация угрозами (взывание к инстинктам, а не к здравому смыслу), уклонение от ответственности и болезненных решений.

Многие тогда поаплодировали Рудому, но, к сожалению, сказанное им не стало отправной точкой для публичной дискуссии. При этом посол не единственный, и не первый, кто сказал об этой проблеме. Светлана Алексиевич давно и детально описала «красного человека», который не только никуда не исчез после распада СССР, но и во многом продолжает определять наше бытие.

Пока качественные характеристики общества остаются неизменными, ожидать серьезного движения вперед не приходится, кто бы ни возглавлял Беларусь. Учитывая это, «Салідарнасць» начинает спецпроект «Раскодировать Беларусь», чтобы выяснить: 1) возможно ли это в принципе? 2) если да, то каким образом и что для этого необходимо? Мы предложим читателям серию интервью и аналитических статей, в которых будут представлены разные точки зрения по данной теме.

Можно еще долго переводить стрелки, на кого угодно (Лукашенко, оппозицию, Россию, Запад, другие варианты), но это ни к чему хорошему не приведет. Искать решение нужно внутри себя. Процесс этот будет (если будет) длительным, непростым и даже болезненным, но альтернативой ему является прозябание и постепенная деградация.