Совмин анонсировал прогрессивные новшества

Правительство постановлением №18 от 12 января 2017 года утвердило комплекс мер по реализации Программы социально-экономического развития Беларуси на 2016-2020 годы, которую президент утвердил в конце прошлого года.

В частности, в части совершенствования денежно-кредитной и валютной политики в Беларуси подтвердили готовность снять ограничения на открытие счетов в иностранных банках (срок выполнения – 2017-2019 годы) и отменить обязательную продажу валютной выручки (полностью – в 2018-м году).

Кроме того, уже в нынешнем году планируется решить отложенный год назад вопрос и сделать Нацбанк, наконец, мегарегулятором финансового рынка.

Также уже в нынешнем году планируется отменить вызывающее много претензий инвесторов преимущественное право исполкомов на приобретение акций хозобществ. В последние годы это право позволило государству закупиться пакетами акций многих знаковых предприятий.

Правительство намерено решить еще одну часто критикуемую проблему, законодательно закрепив необратимость приватизации госимущества, сократив срок исковой давности по приватизационным сделкам до трех лет (2017-й год).

Из ожидаемых бизнесом новелл можно обратить внимание на запланированное уже на 2018 год введение института «налоговых депозитов», стимулирующих вывод доходов и капитала из тени и снижающее риски бизнеса.

Документом также предусмотрена подготовка предложений о декриминализации экономических рисков субъектов хозяйствования.