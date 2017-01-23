Посетитель горнолыжного центра «Силичи» умер после неудачного трюка

ЧП случилось в воскресенье, 15 января.

Один из посетителей горнолыжного центра «Силичи» катался в сноупарке и решил выполнить сальто назад. Попытка закончилась печально. Мужчина получил травму позвоночника, на месте ему оказали квалифицированную помощь, после чего он был госпитализирован. В больнице он пришел в себя. Правда, спустя неделю скончался.

Мужчину звали Николай. Свидетелем трагедии был его товарищ и бывший фристайлист Александр.

— Это было его решение. Спонтанное. Коля решил, но, к сожалению, ошибся. Мы катались в «Силичах». Он спонтанно решился на этот трюк и не рассчитал свой полет. До выполнения не говорил, что вот сейчас поедет и попробует. Если бы сказал, мы бы, понятно, попытались отговорить, — вспоминает Александр, который отмечает, что друг был хорошим райдером. Николай делал бэкфлип и другие технически сложные прыжки.

— Мы доставляли его к машине на снегоходе. Пока довезли до стоянки, где уже стояла скорая, несколько раз останавливались, чтобы сделать искусственное дыхание и возвратить его к жизни. Иначе бы не доехали.

Мужчину привезли в больницу в Боровляны.

— Как мы поняли, у него был перелом шейного позвонка и повреждение спинного мозга. В тот же день сделали операцию. Стабилизировали корсетом — голова была зафиксирована относительно туловища. Он пришел в сознание, но не разговаривал, только глазами показывал. Врачи говорили, что шансы 50 на 50. Он находился на поддержке дыхания, были остановки сердца — организм боролся. Но травма очень серьезная. И вот спустя неделю он ушел.

Все люди, которые участвовали в его доставке в больницу, — молодцы. Люди сделали все, что могли. Некоторые ребята, которые катались рядом, проявили участие и пришли на помощь. Претензий к каким-то службам или людям нет. Но остается вопрос. Когда работники центра принесли аптечку, мы не обнаружили там палочку, чтобы разжать челюсти. Все приходилось делать руками и подручными средствами. А это, поверьте, сложно.

Понятно, такие случаи происходят раз в несколько лет, но, по нашему мнению, оборудование на экстренный случай все-таки должно быть. Мне кажется, надо сделать выводы, чтобы в будущем не кусать локти по поводу потерянного здоровья или жизни.

Погибшему мужчине было 45 лет. У него остались жена и дочь-подросток.

Тем временем Следственный комитет проводит проверку по факту смерти посетителя «Силичей», передает БЕЛТА. А в самом горнолыжном центре усилят разъяснительную работу с посетителями после несчастного случая.

По словам директора «Силичей» Людмилы Пастернакевич, в центре предусмотрены серьезные меры безопасности: «Мы предупреждаем наших посетителей о правилах поведения, информируем по радио, беседуем, контролируем наличие шлемов. Если видно, что человек — новичок в лыжном катании, а идет на более сложную трассу, мы стараемся его переориентировать на учебную трассу. Зачастую посетители неверно оценивают свои силы, не дают себе отчет в собственной физической и профессиональной подготовке и начинают делать трюки, будучи к этому не готовыми».