Почему МВД Украины не признается, что шансы раскрыть убийство Шеремета возросли

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Покушение на депутата Верховной Рады. Схватка глав Института сердца и Минздрава Украины: чего добивается кардиохирург Тодуров? Требуй грузинское: как воспитывать пищевой патриотизм. Эти и другие актуальные темы – в свежем выпуске программы «Настоящее время».

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