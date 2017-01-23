Лучшие свадебные фото года

Сообщество свадебных фотографов выбрало лучшие снимки года

Работы были отобраны из более чем 23 тысяч заявок от авторов со всего мира.

Фото Манго Гу

Международное сообщество профессиональных свадебных фотографов (ISPWP) опубликовало подборку лучших снимков 2016 года. В итоговый список вошли 80 фотографий, которые жюри посчитало лучшими в 20 тематических категориях, пишет Huffington Post.

Фото Лэнни Мэнн

Фото Винчи Вэнг

Фото Мариус Драган

Фото Манго Гу

Фото Виктор Лакс

Фото Данило Сиквейра

Фото Ариэль Новак

Фото Даниэль Мойер

Фото Кафа Лью

Фото Нунзио Бруно

Фото Гардереш Сильвейн

Фото Апреш Чавда

Фото Нунзио Бруно

Фото Росита Липари

Фото Павед Кричко

Фото Хедриан Нгабито

Фото Дэн Болд

Фото Ци Сян