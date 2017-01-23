Давайте сразу назовём вещи своими именами – в России начался захват собственности попАми.

Не нравится это слово, хотя не понимаю почему, давайте назовём высокопарно: в России начался процесс массового захвата общей собственности великой и славной Российской православной церковью. Нашей скрижалью и скрепой.

Многие годы эта скрепа сидела на той собственности, которая досталась ей после сталинских репрессий (тогда отбирали и уничтожали) и благодатных путинских годах (когда приростало), когда можно фотошопом стирать на фото часы, в которых случайно засветился, когда изображал из себя пастыря, беднее церковной мыши.

Разные периоды видала РПЦ, но лишь сейчас она входит в силу крупнейшего собственника недвижимости.

Повод? Причина? Их две – одна явная: действительно, существует закон, по которому отобранная церковная собственность должна быть возвращена. Реституция, так сказать. Но попов не беспокоят полуразрушенные брошенные церкви по всей России – это не любо, не лакомо. Лакомый, к примеру, Исаакий. При этом, как известно, Исаакий попы берут, но обслуживание, расходы – всё это остаётся на городском бюджете – надеюсь, все помнят сказку «Вершки и корешки?»

И вот снова раззевается рот – теперь попы требуют отдать музей «Херсонес Таврический». Раз «Крымнаш», то отвалите нам кусок украденной у соседней страны собственности – это ведь по закону? Там что-то в прессе протестное пищат руководители музея-заповедника, но кому они интересны, ведь на кону вторая причина аппетита попов – через год из всех церквей по всей Руси великой польются призывы голосовать за Путина, который второй после бога. Сей тяжкий и святой труд должен быть оплачен – вот и платим твёрдой валютой – из камня и истории.

Фото Станислав Красильников / ТАСС / Scanpix / LETA

Нет никаких сомнений, что всё, что можно захватить и оторвать – будет захвачено и оторвано, причем финансировать все будет бюджет, как в случае с Исаакием.

Предвижу возражение: но ведь вернуть отобранное большевичками – это ведь по справедливости. Конечно, но почему возвращают только церкви, а обычным гражданам – потомкам, к примеру, промышленников, которые и построили, которые и заложили Россию, даже думать об этом запрещают. Может, запрещают думать те, кто владеет сейчас всей этой собственностью, наши новые нео-большевики. — Поезд ушёл. Это знаете к чему приведёт? – шепотом добавляют они.

А я просто отвечаю – к справедливости, которая сейчас развернута только к попам, кстати, отделённым от государства по Конституции.

Кстати, не забудем еще и третий пункт, из-за которого так спешно вырывается госсобственность. Называется он «Бог его знает, сколько этот Путин будет у власти! – так что хватай, пока дают!»

Да, вроде говорят, что Путин навсегда.

Но, поди, расскажи Богу о своих планах.

Только рассмешишь.