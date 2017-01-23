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23.01.2017
Алесь Пилецкий, Еврорадио
Копейка в день. Белорус придумал свой способ платить сбор за «тунеядство»

На днях в соцсетях появился пост изобретательного «тунеядца».

Получив «письмо счастья» из налоговой, он решил в буквальном смысле отдавать государству копейки. Пошел в банк и выплатил первый взнос — 2 копейки.

"Кассир посмотрела таким печальным взглядом. Что, две копейки? Я говорю: не волнуйтесь, теперь я каждый день буду к вам ходить. Платить буду по копейке в день", — пишет изобретатель.

На горячей линии Министерства по налогам и сборам Еврорадио пояснили, что способ не сработает. То, что "тунеядец" частично начал выплачивать сбор, никак не спасет его от требования выплатить всю сумму целиком. Более того, если платить по 1 копейке в день, то изначальные 360 рублей значительно увеличатся.

"Частями уплачивать сбор можно. Какими угодно частями. Но только до 20 февраля. Если вы не выплатите всю сумму до 20 февраля, то за каждый день просрочки вам будут начислять пеню", — поясняют в налоговой.

 
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