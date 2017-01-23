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Экономика
23.01.2017
Кирилл Иванов
«Доплаты на три булки хлеба. Не позорились бы!»

Минтруда установило доплаты бюджетникам. Байнет отреагировал.

Министерство труда и социальной защиты установило конкретные размеры ежемесячных дифференцированных доплат к заработной плате работников бюджетных организаций. Доплаты будут действовать с 1 января 2017 года. Данные об их размерах опубликованы на сайте ведомства:

- с 1-го до 6-го разряда – 8 рублей 60 копеек;

- с 6-го до 10-го разряда – 8 рублей;

- с 10-го до 12-го разряда – 7 рублей 50 копеек;

- с 12-го до 13-го разряда – 7 рублей;

- с 13-го до 14 разряда – 6 рублей 50 копеек;

- по 14-му разряду – 5 рублей 70 копеек.

Вдохновившись опубликованными цифрами, «Салідарнасць» решила вспомнить другие данные официальной статистики, подчеркивающие «щедрость» государства.

Цены

По данным Белстата, в декабре 2016 года индекс потребительских цен составил 100,5% к ноябрю того же года. По сравнению с декабрем 2015-го цены выросли на 10,6%. Рост цен в январе-декабре 2016-го по отношению к аналогичному периоду 2015-го составил 11,8%.

Цены на продовольственные товары за год выросли на 10,4%. Непродовольственные товары подорожали на 9,4%.

Коммунальные услуги

Продолжают расти цены на коммунальные услуги. В этом году белорусы будут возмещать уже 75% затрат на ЖКУ, в следующем — 100%, побещали в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства.

Реальные доходы

Согласно данным Белстата об уровне денежных доходов белорусов, реальные располагаемые денежные доходы в Беларуси в январе-ноябре прошедшего года снизились еще на 7,5% и составили 92,5% к уровню соответствующего периода 2015 года.

«Круто поднялись бюджетники»

Цифры, названные Минтруда, оценили участники дискуссионной площадки talks.by, приведем избранные моменты:

«Доплаты на три булки хлеба, более-менее вкусного. Не позорились бы со своими доплатами».

«А что это за работа такая, что доплачивать к зарплате нужно? Чтобы с голоду не передохли?».

«У одних отбирают, другим доплачивают, вот и вся экономика».

«Бутылка кефира, полбатона».

«Круто поднялись бюджетники».

«Реально «на первый план» для наших министров выходят не «темы трудовых отношений» и не «достойная оплата труда», а доплата в копейки, антинародные законопроекты, разрешение лишать должников единственного жилья, ввод платных дорог, отмена социальных выплат, увеличение трудового стажа и уменьшение пенсий».

 
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