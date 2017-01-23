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23.01.2017
Салiдарнасць
Житель Барановичей выманил 100 тысяч долларов, представляясь «афганцем» и сотрудником КГБ

36-летний житель Барановичей, обвиняемый в мошенничестве и подстрекательстве к даче взяток, предстанет перед судом.

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении жителя Барановичей, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере и подстрекательстве к даче взятки в крупном размере. 

По данным следствия, с октября 2014 года по март 2016 года он завладел 200 000 деноминированных рублей путем обмана или злоупотребления доверием, сообщает официальный представитель УСК по Брестской области Марина Дранькова.

Основным предлогом передачи денег, использованным неоднократно, являлась продажа трехкомнатной квартиры на первом этаже в центре Барановичей для последующей сдачи в аренду банку. Со слов подследственного, он обратил внимание, что в ней никогда не горит свет.

Потерпевшим мужчина говорил, что якобы хозяин квартиры содержится в СИЗО, и ему необходимо продать данный объект недвижимости для выплаты исков и штрафов, что не соответствовало действительности. Несколько человек передали сразу же всю сумму в размере от 10 000 до 20 000 долларов США, так как считали данное предложение выгодным.

В ряде случаев подследственный предлагал продать гражданам земельные участки, видя, что те заброшены. Для этого он также изучал вывешенные в горисполкоме соответствующие списки для проведения аукциона. 

Двум пострадавшим обвиняемый предложил открыть совместный бизнес - автомобильную мойку. Одному индивидуальному предпринимателю - приобрести здание в районном центре. Другому - надувной батут, а также передать взятку должностным лицам облисполкома в размере около 9 000 деноминированных рублей для получения права аренды земель в парке и на площади Ленина. Кроме того, он завладел более 4 500 упаковок крупнолистового черного чая. 

Соседям мужчина обещал оказать помощь в оформлении разрешения на пристройку к дому и проведению газа, за что брал деньги, однако никаких действий не предпринимал. У друзей и знакомых одалживал деньги, но не отдавал.

В рамках следствия установлены 19 потерпевших, некоторые из них передавали денежные средства фигуранту уголовного дела по различным поводам.

Мужчина представлялся участником афганской войны и сотрудником КГБ, жаловался на различные боли, в том числе от травм, полученных в горячих точках.

Пострадавшим возмещено около половины суммы причиненного материального ущерба, на имущество обвиняемого наложен арест. 

 
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