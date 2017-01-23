Что за антибиотик, после укола которого под Молодечно умерла женщина?

16 января в Молодечненском районе 31-летняя женщина умирает после инъекции лекарства.

По данным следствия, она отказалась от таблеток, которые предложила ей врач, и попросила сделать укол препарата, ампулу которого принесла с собой.

Экспертиза должна точно выяснить, от чего умерла женщина. Но молодечненский врач подтвердил: речь идет о "цефтриаксоне 1 грамм". А Министерство здравоохранения в связи с "единичным случаем тяжелой нежелательной реакции" у пациентки с 20 января ограничивает применение двух лекарственных препаратов:

- во-первых, антибиотика "Цефтриаксон" (порошок для приготовления раствора для инъекций, 1 грамм во флаконах, серия 210215);

- во-вторых, гидрохлорида лидокаина (раствор для инъекций 10 мг/мл в ампулах 5 мл, серия 650916), которым часто разбавляют цефтриаксон, чтобы укол был не такой болезненный.

Оба препарата производятся на Борисовском заводе медпрепаратов. Ограничено применение только определенных партий лекарств.

Цефтриаксон по-прежнему можно приобрести и в Молодечно, и в Борисове

В Беларуси есть еще один крупный производитель цефтриаксона — минский завод "Белмедпрепараты". Антибиотик его производства сегодня продается в аптеках без ограничений.

"На РУП "Белмедпрепараты" не поступало информации о изъятии [из применения в учреждениях здравоохранения] лекарственного средства "Цефтриаксон" нашего производства", — ответила на запрос Еврорадио Ольга Потягевич, заместитель начальника отдела обеспечения качества на минском предприятии.

20 января в Борисове в реанимацию после укола антибиотика попадает 11-летний школьник. Как пишет ex-press.by, ему тоже сделали инъекцию цефтриаксона, разведенного лидокаином. Правда, антибиотик не был белорусского, а российского производства, сделанный на подмосковном предприятии "РУЗФАРМА".

"Цефтриаксон? А рецептик есть у вас?" — спрашивают у Еврорадио в одной из аптек Молодечно. Отвечаю, что с рецептом все в порядке. "Вам белорусский или импортный?" — продолжает аптекарь. Говорю, что мне подешевле. "Белорусский... есть!" — говорит девушка.

"11,40 10 флаконов", — просто отвечают в другой молодечненской аптеке на вопрос, есть ли у них "цефтриаксон 1 грамм".

Антибиотик до сих пор можно приобрести и в Борисове. "Какой производитель вас интересует? — спрашивают у меня в аптеке неподалеку от школы, где учится пострадавший мальчик. — Есть Борисов, Минск, Россия. И импортные: "Биотраксон"(Польша) и "Медаксон" (Кипр)". Спрашиваю что подешевле. Выясняется, что российский цефтриаксон — самый дешевый: 1 рубль 9 копеек за флакон!

Цефтриаксон несколько раз запрещали в России

Цефтриаксон — довольно распространенный и сравнительно дешевый антибиотик. Под этим названием его производят в Беларуси, России, Украине, Индии, Китае. Препарат от производителей из всех этих стран в разное время попадал в список забракованных на территории России, в результате чего его реализация на территории РФ приостанавливалась. Причем в Украине цефтриаксон (украинского производства) запрещали вместе с лидокаином после смерти пациента.

Нас больше всего интересует белорусский цефтриаксон, изготовленный на заводе "Белмедпрепараты" и на "Борисовском заводе медицинских препаратов". Продажи этих лекарств в России приостанавливались несколько раз. А в 2012 году Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения РФ также одновременно приостановила реализацию цефтриаксона и лидокаина. Это произошло после того, как в больнице города Воткинск в Удмуртии "серьезные нежелательные реакции" после приема этих препаратов развились у детей.

Цефтриаксон производства "Белмедпрепаратов" отозвали с реализации и в 2014, и в 2015 году. Причем последний случай граничит с курьезом: Росздравнадзор нашел в упаковке препарата "посторонний предмет (предположительно металлический болт)":

Каждый раз запрещается не весь препарат целиком, а конкретная партия, которая, по мнению российских экспертов, может быть недоброкачественной и нести угрозу жизни людей.

Причиной анафилактического шока может быть не цефтриаксон, а лидокаин

В Беларуси цефтриаксон также запрещали, но только однажды и не белорусского производства. В октябре 2013 года центр экспертиз и испытаний в сфере здравоохранения забраковал этот антибиотик производства ОАО "Киевмедпрепарат", так как его цветность была выше нормы.

Врач "скорой помощи" Константин Толстоногов из Бобруйска пишет в "Фейсбуке", что случаи, когда организм человека плохо реагирует на цефтриаксон, встречаются довольно часто. Особенно проблемная смесь антибиотика раз с лидокаином.

"Популярна у нас тяжелая реакция на инъекцию, именно на такую ​​смесь. В клиническом виде анафилаксии, — рассуждает врач. — Почему — неизвестно, но такое явление есть в природе. Скажем, в начале этого года я лично оказывал помощь уже троим пациентам с тяжелой аллергической реакцией на такую ​​смесь. Кстати, если разводить антибиотик водой для инъекций, реакция практически не встречается. Правда, попу свою жалко".

Анафилактический шок, который наступает после инъекции, оставляет врачам очень немного времени на то, чтобы спасти пациента. Он заканчивается смертью в 10-20% случаев.