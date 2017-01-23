Марш нетунеядцев: где, когда и каким маршрутом

Оппозиция заявила о намерении провести серию уличных акций протеста против декрета «о тунеядцах». В Минске на 15 марта запланировали «марш нетунеядцев».

Председатель Объединенной гражданской партии Анатолий Лебедько заявил, что Марши нетунеядцев пройдут не только в столице, но и в других городах, сообщает сайт ОГП.

– В Минске дата марша уже определена – это 15 марта, а перед этим 19 февраля – в Могилеве и Гомеле. В следующий понедельник, предварительно в 12.00, заявители подпишут заявку и подадут ее в Мингорисполком, – сказал Анатолий Лебедько.

По его словам, участники акции планируют пройти традиционным маршрутом – от здания Академии наук Беларуси до площади Бангалор.

Фото Геннадия Вератинского, ucpb.org

В оргкомитет по проведению Марша нетунеядцев вошли девять организаций:ОГП, движение «За Свободу», партия левых «Справедливый мир», оргкомитеты по созданию партии БХД, Партии трудящихся и партии «Надзея», Белорусская социал-демократическая партия (Грамада), Белорусская партия «Зелёные» и гражданская кампания «Наш дом».