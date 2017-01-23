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23.01.2017
Сексуального маньяка поймали в Жодино

С августа 2015 года милиция города Жодино искала мужчину, который за один вечер дважды пытался изнасиловать женщин. Только через год удалось задержать подозреваемого — когда произошло третье нападение, сообщают «Жодзінскія навіны».

Первый случай произошел на улице Калиновского у трассы Р35, когда 21-летняя девушка августовским вечером возвращалась домой. Сзади подошел молодой человек и молча схватил за плечи и голову, силой заставляя стать на колени. К счастью, рядом проезжал велосипедист — он заступился, и нападавший сбежал.

Через час другая девушка возвращалась домой по проспекту Ленина, когда незнакомец пытался завести с ней разговор. Несмотря на отказ, мужчина проследил за ней до подъезда, где повалил на лестничной площадке и пытался сорвать белье. Девушка громко закричала, чем отпугнула насильника — он сбежал, прихватив дамскую сумочку.

Милиция составила фоторобот и примерное описание нападавшего. Проверили около 200 человек, которые попадали в поле зрения правоохранителей за подобные действия, но никаких серьезных зацепок не нашли.

Выйти на след насильника удалось лишь к концу 2016 года, когда в милицию обратилась третья девушка. На нее напали и также украли сумочку — причем девушка хорошо запомнила внешность преступника.

По горячим следам задержали подозреваемого. Оказалось, что его уже проверяли в 2015 году, и тогда он заявлял об алиби — якобы находился в больнице. Но выяснилось, что он все же покидал территорию учреждения.

— Признательных показаний от него мы не получили. Подозреваемый не хотел говорить о преступлениях, совершенных в 2015 году. От прохождения полиграфа отказался, а будучи заключенным под стражу, пытался вскрыть вены, — рассказывает начальник ГОВД Виталий Пручковский.

По результатам судебно-психиатрической экспертизы фигурант признан вменяемым и получил оценку личности «сексуальный маньяк». Мужчине 31 год, он уже был судим за изнасилование, грабежи, кражи — всего шесть раз. И столько же лет провел в местах лишения свободы.

Дело направлено в суд. Фигуранту вменяется не только ч. 2 ст. 167 Уголовного кодекса (Насильственные действия сексуального характера), по которой предусмотрена ответственность до 13 лет лишения свободы, но и ст. 206 (Грабеж), а также ст. 339 (Хулиганство). 

 
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