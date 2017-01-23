Реформа украинской полиции: успехи и провалы

После второго Майдана украинское общество находилось в ожидании перемен и реформ. МВД Украины, полностью дискредитировавшее себя при предыдущей власти, было одной из структур, которые подлежали полному реформированию.

И уже в середине 2015 года на улицах украинских городов вместо старой милиции начали появляться сотрудники новообразованной полиции. Глядя на молодых, подтянутых, в стильной форме и на новых машинах, патрульных Национальной полиции Украины можно было поверить, что одна из основных реформ в постмайдановской Украине все же удалась. Но как оказалось, все не так просто.

Новая украинская полиция. Фото: rbc.ua

МВД Украины действительно улучшило качество работы своих служб, но сама реформа оказалась половинчатой.

Одним из символов новой полиции были новенькие автомобили Toyota Prius. Но этот выбор был ошибочен, Toyota Prius — хороший автомобиль, но только не для полиции.

Prius — гибридная машина с хорошей экологичностью и экономичностью, но ей не хватает динамики и скорости. Также эта машина очень легкая, и ее невозможно применить для блокировки движения. К этому добавляется высокая стоимость эксплуатации и ремонта автомобиля. Но кто и зачем выбирал подобные автомобили?

Дело в том, что Украина получила эти автомобили от Японии бесплатно, но это не был подарок. Из-за того, что Япония превысила норму выбросов вредных веществ в атмосферу по Киотскому протоколу, она была вынуждена выкупать дополнительные квоты у других стран, которые свои квоты полностью не использовали, среди которых была и Украина. Средства, которые Украина получает от Японии, согласно Протоколу направляются на социальные и экологические проекты. И Украина решила получить эти средства автомобилями, но автомобили могли быть только экологическими, поэтому у Украины особого выбора-то и не было.

Из-за дефицита средств украинские власти решили использовать эти автомобили для нужд Министерства внутренних дел. Но надо отметить, что решение это было принято еще при президентстве Януковича, и непосредственно не связано с созданием новой полиции.

Не соответствовали автомобили и украинскому законодательству. Некоторые Toyota Prius пришли в Украину с проблесковыми маячками только синего цвета, хотя такие машины должны иметь еще и красные маячки.

Для сравнения, грузинская полиция в свое время получила Ford Police Interceptor — специальный автомобиль, которым пользуется американская полиция и который не идет ни в какое сравнение с Toyota Prius. Ford Police Interceptor может выдержать задний таран на скорости до 120 км/ч, а Toyota Prius при малейшем столкновении разлетается вдребезги.

В 2015 году Украина получила около 350 автомобилей Toyota Prius. И за первые 6 месяцев полицейские разбили 201 машину. Отремонтировать удалось лишь около половины разбитых машин.

Большинство аварий произошло по вине самих полицейских. И причиной стало то, что обучение новых полицейских навыкам управления транспортным средством было недостаточным.

При наборе кандидатов комиссия не обращала внимания на стаж управления автомобилем — в полицию мог попасть даже человек, который только что получил водительское удостоверение.

Недостаточный опыт вождения новых полицейских — часть большей проблемы. На обучение и подготовку новых полицейских украинский МВД затратил крайне мало времени, и сама система подготовки оказалась недостаточно эффективной.

Если с физической подготовкой все было неплохо (с будущими полицейскими занимались специалисты из США), то законодательство новые полицейские знали плохо. Три месяца подготовки — явно недостаточный срок, чтобы подготовить человека для службы в полиции. Для сравнения, в Грузии новых полицейских готовят в течение года.

Плохая юридическая подготовка привела к тому, что украинские полицейские в первые недели службы не знали даже базовых вещей. Киевские суды вынуждены были возвращать в полицию дела, потому что полицейские, например, не умели правильно начертить план ДТП.

В первые дни работа служб МВД была фактически парализована, потому что переоформить неправильно заполненные документы было уже невозможно. Полицейские были плохо осведомлены и о своих правах и обязанностях, чем пользовались некоторые особо внимательные и грамотные граждане.

Не была подготовлена к реформе и юридическая база. Полиция в Киеве появилась 4 июля 2015 года, но на самом деле… это была еще милиция. Закон «О национальной полиции» вышел только 7 ноября 2015 года. К этому времени полиция работала по старому закону, что создавало неожиданные ситуации. Из-за того, что в законах фигурировало слово «милиция», а не «полиция», в первые недели у полиции не было юридически никаких полномочий. Автомобили, форма с надписью «Полиция» нигде в законах не фигурировали, и люди имели полное право не подчиняться их приказам. Спустя некоторое время эту проблему все же решили: патрульным сотрудникам полиции выдали специальные милицейские удостоверения.

У следователей — своя специфика, ведь уволить старых патрульных и подготовить новых проще, чем следователей.

Следователей не набирали с нуля, они проходили переаттестацию, соответственно, и сама реформа среди следователей носила более формальный характер.

Удивляет и система оплаты труда сотрудников МВД.

Патрульные полицейские в Украине получают достойную по меркам этой страны зарплату — около 12 тысяч гривен (850 рублей).

Это справедливо и разумно, потому что с такой зарплатой у патрульного не будет соблазна брать взятки.

В то же время следователи получают около 4—5 тысяч гривен (280—360 рублей).

Сложно говорить о какой-либо борьбе с коррупцией при такой зарплате.

Стандартная ситуация в современной Украине: патрульные полицейские задерживают «мажоров», честно выполняют свой долг и отказываются от взяток, привозят нарушителей в участок. Но через некоторое время участковые и следователи их отпускают по неясным причинам.

Очевидно, что без взяток здесь не обходится. Однако следует признать, что сами патрульные полицейские в Украине (в отличие от следователей и высшего руководства) перестали брать взятки. Встречаются единичные случаи коррупции, но это не сравнить с тем, что было раньше.

Отсутствие значительного прогресса в реформе МВД вызвано и острым дефицитом кадров. Учебные заведения Украины выпускают достаточно юристов, но для молодых выпускников работа в коммерческих структурах гораздо привлекательнее.

К обмундированию полицейских также много вопросов. Если в Киеве полицейские получили настоящую форму от американской компании «5.11» (которая одевает, например, полицию Нью-Йорка), то в регионах полицейские жаловались на качество формы.

Были претензии у полицейских и к технике.

Правоохранителям выдали дешевые китайские планшеты, которые регулярно «тормозили» и перезапускались. Новые рации, выданные патрульным, оказались аналоговыми, а не цифровыми.

Одним из символов реформы МВД в Грузии (которая считается эталонной во всем мире) были стеклянные прозрачные полицейские участки, которые одновременно символизировали открытость МВД перед народом. Жители Грузии видели футуристические прозрачные здания, могли видеть рабочие места сотрудников, и уже это на подсознательном уровне повышало доверие к правоохранительным органам.

Посты украинской полиции напоминают торговые киоски. И, конечно, они не прозрачные.

Сталкивается украинская полиция не только с организационными и техническими проблемами, но и этическими. В идеале следовало бы расширить полномочия полицейских, но возникает вопрос: до какого предела? В настоящее время отсутствует четко определенный регламент действий и контроль за их выполнением, регулирующий степень полномочий правоохранителей.

Украинская власть принимает решения с оглядкой на народ, а народ может воспринять расширение полномочий полиции неоднозначно: все помнят о действиях структур МВД на Майдане. Как решить эту проблему с учетом украинского менталитета, пока никто не знает.

На данный момент не предприняты шаги для реформы одного из главных направлений — службы внутренней безопасности, которая по-прежнему остается подчиненной министру, что не соответствует международному опыту и не позволяет бороться с коррупцией на самом высоком уровне.

В заключение отметим, что украинские правоохранители сделали значительный шаг вперед в реформировании своих структур, особенно патрульной службы. Патрульные полицейские не берут взяток, у них высокий для Украины уровень поддержки.

Использование новых технических средств в работе полиции также можно отнести к плюсам реформы, и этот опыт могла бы перенять и белорусский милиция.

Но сама реформа МВД Украины оказалось половинчатой и менее успешной, чем в Грузии: большая часть следователей милиции осталось на своих местах и в полиции, коррупция остается на высоком уровне, а серьезная судебная реформа еще даже не начиналась.

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