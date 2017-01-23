Синоптики предупреждают об усилении морозов

Прогноз погоды на ближайшие три дня.

24 января на большей части территории страны ожидаются кратковременные осадки в виде мокрого снега и дождя. В отдельных районах будет отмечаться туман, слабый гололед, на дорогах гололедица. Температура воздуха минимальная ночью составит 0..-6°С, максимальная днем -3..+2°С.

25 января по северо-восточной половине Беларуси, 26 января на большей части территории страны ожидается резкое понижение температуры воздуха, предупреждают в Гидрометцентре.

Так, 25 января по северо-востоку ожидается до -10..-12°С.

В ночь на 26 января при прояснениях похолодает до -18..-22°С. Днем в четверг температурный минимум составит -10 °С.