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Экономика
23.01.2017
Кирилл Иванов
Что хорошего и что плохого принесет Беларуси скорое вступление в ВТО

Экономист Антон Болточко рассказал «Салідарнасці» о перспективах вступления Беларуси в ВТО до конца года.

Беларусь может вступить во Всемирную торговую организацию до конца этого года, сообщил председатель Белорусской торгово-промышленной палаты Владимир Улахович в программе «Главный эфир» на телеканале «Беларусь 1».

Очередной раунд переговоров по присоединению Беларуси к ВТО пройдет 23−26 января.

О том, насколько реалистичен прогноз председателя БТПП и какие плюсы и минусы в ближайшей перспективе принесет Беларуси вступление во Всемирную торговую организацию «Салідарнасці» рассказал экономист «Либерального клуба» Антон Болточко.

По мнению эксперта, прогноз Владимира Улаховича выглядит достаточно реалистично:

— Процесс вступления Беларуси в ВТО продолжается очень долго. И основной причиной затянутости процесса является неготовность белорусских властей проводить те изменения, которые требует ВТО. И если сегодня мы будем готовы внести некоторые коррективы в то, как работает наша экономика, например, субсидирование сельского хозяйства, то вполне вероятно Беларусь скоро станет новым членом организации.

Кроме того, подчеркнул собеседник, шансы Беларуси на скорое вступление в ВТО повышает факт размораживания взаимоотношений с Западом.

— Если говорить о плюсах членства во Всемирной торговой организации, то это является фактически членством в клубе стран, принимающих общие стандарты торговли. На этом фоне мы можем надеяться на торговое и инвестиционное сотрудничество со странами, с которыми раньше не имели дел из-за отсутствия Беларуси в этой международной организации.

Экономист подчеркнул, что ВТО и другие подобные международные институты сами переживают определенный кризис. Поэтому мы должны относиться к процессу очень внимательно, осознавая, что вступление в ВТО может нести серьезные риски:

— Нам нужно понимать, какой переходный период брать для определенных товарных позиций, какие отрасли экономики могут наиболее пострадать и каким образом мы будем минимизировать риски. Пока что я не видел какие-либо рекомендации на этот счет, поэтому работа предстоит серьезная.   

Говоря об основных рисках, связанных со вступлением в ВТО, эксперт напомнил о необходимости снижения таможенных пошлин на импортные товары из стран-участниц ВТО. Это, по словам эксперта может ударить по отраслям белорусской экономики, которые пользуются монопольным положением и благоприятными условиями, созданными с помощью протекционистских мер.

Также под вопросом остается дотируемое из госбюджета сельское хозяйство — как быстро оно сможет адаптироваться к новым условиям. 

Впрочем, напомнил собеседник, в рамках ЕЭАС Беларусь уже пошла на снижение и унификацию таможенных пошлин со странами, состоящими в ВТО.

***

Коротко: Как Беларусь вступает в ВТО

Беларусь имеет статус наблюдателя во Всемирной торговой организации с 1993 года.

В 1996-м наша страна опубликовала Меморандум о режиме внешней торговли.

Рабочая группа по присоединению Беларуси к ВТО состоит из 38 стран.

 
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