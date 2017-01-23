Дочь Клинтонов вступилась за младшего сына Трампа, которому устроили травлю
Челси Клинтон опубликовала на своей странице в Facebook пост в защиту младшего сына президента США Дональда Трампа Бэррона, который подвергся травле в соцсетях.
– Бэррон Трамп заслуживает шанс, который нужен каждому ребенку, — возможность быть ребенком, — написала дочь Билла и Хиллари Клинтон.
Ранее в соцсетях высмеяли 10-летнего Бэррона за то, что на инаугурации отца он выглядел сонным и отсутствующим.
Реакция белорусов на инаугурацию: «Какой такой Трамп? Лукашенко выше бога!»
Также некоторым почему-то показалось странным, что мальчик поиграл со своим племянником-грудничком, сыном Иванки Трамп.
Младшего сына Трампа начали травить еще в ноябре прошлого года. Пользователи стали задаваться вопросом, не страдает ли мальчик аутизмом.
Ранее стало известно, что пресс-секретарь Трампа поссорился с прессой в первый же день работы.