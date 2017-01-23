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23.01.2017
Салiдарнасць
Дочь Клинтонов вступилась за младшего сына Трампа, которому устроили травлю

Челси Клинтон опубликовала на своей странице в Facebook пост в защиту младшего сына президента США Дональда Трампа Бэррона, который подвергся травле в соцсетях.

– Бэррон Трамп заслуживает шанс, который нужен каждому ребенку, — возможность быть ребенком, — написала дочь Билла и Хиллари Клинтон.

Ранее в соцсетях высмеяли 10-летнего Бэррона за то, что на инаугурации отца он выглядел сонным и отсутствующим.

Реакция белорусов на инаугурацию: «Какой такой Трамп? Лукашенко выше бога!»

Также некоторым почему-то показалось странным, что мальчик поиграл со своим племянником-грудничком, сыном Иванки Трамп.

Младшего сына Трампа начали травить еще в ноябре прошлого года. Пользователи стали задаваться вопросом, не страдает ли мальчик аутизмом.

Ранее стало известно, что пресс-секретарь Трампа поссорился с прессой в первый же день работы.

 
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